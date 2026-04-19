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Moda

Aubrey Plaza confirma el regreso del vestido blanco floral para primavera 2026

El vestido blanco con flores se redefine esta primavera 2026 con siluetas amplias y estampados más precisos; el look de Aubrey Plaza lo confirma en Nueva York

Abril 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Aubrey Plaza confirma el regreso del vestido blanco floral para primavera 2026

Getty images

En medio de una temporada donde la ligereza visual domina las propuestas de pasarela, Aubrey Plaza reaparece con una pieza que resume bien el momento: un vestido blanco con flores que equilibra frescura y construcción. La actriz asistió a la proyección de Kevin en Nueva York con un diseño de Stella McCartney primavera/verano 2026, acompañado por stilettos blancos de Christian Louboutin y estilismo a cargo de @highheelprncess.

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El vestido de silueta amplia se aleja del ajuste tradicional para apostar por volumen controlado. La base blanca funciona como lienzo limpio sobre el que se despliegan flores azules con tallos verdes, en un patrón que no se siente decorativo sino pensado para acompañar el movimiento de la prenda. Hay intención en cómo las flores se distribuyen ya que no saturan y permiten la fluidez de la tela.

Este tipo de vestido conecta directamente con una de las líneas más visibles de primavera 2026: el regreso del blanco floral, pero reinterpretado. Ya no se trata del vestido romántico clásico, sino de versiones más gráficas, con cortes limpios, estructuras amplias y cierta actitud minimalista que contrasta con el estampado. Es una dualidad interesante, lo orgánico del motivo frente a lo preciso de la silueta.

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Aubrey Plaza

Getty images/Cortesía

En pasarela, esta pieza se presentó con un enfoque experimental con volumen marcado y paso ligero, mientras que Aubrey Plaza lo aterriza con una postura más accesible. Los pumps blancos estilizan y a su vez permiten que el vestido sea el punto focal. Es una decisión coherente pues cuando el volumen ya está haciendo el trabajo, el resto debe contenerse.

Más allá del look puntual, el mensaje es claro: los vestidos blancos con flores vuelven a posicionarse como esenciales de temporada, pero con ajustes clave. Las versiones 2026 evitan lo predecible; buscan estructura, proporción y un tipo de feminidad menos obvia. Funcionan tanto en contextos diurnos como en eventos más formales, dependiendo de los accesorios.

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Vestido blanco floral para primavera 2026

Pinterest

Para quienes están pensando en incorporar esta tendencia, hay tres elementos a considerar: fondo blanco limpio (sin matices envejecidos), estampado con intención gráfica (no disperso al azar) y una silueta que aporte volumen o forma. El resultado no es un vestido bonito sin más, sino una pieza que se sostiene por diseño.

tendencia primavera Stella McCartney Tendencias
Eurídice Aiymet Garavito García
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