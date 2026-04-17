The Art of Silk: la seda de Gucci bajo la mirada de Demna

Un pañuelo de seda rara vez es solo un accesorio. En el universo de Gucci, ha sido durante décadas un lenguaje visual propio. Ese espacio donde conviven ilustración, narrativa y técnica. Hoy, ese lenguaje se reconfigura con The Art of Silk, un proyecto que no parte de la nostalgia, sino de la reinterpretación del ADN de la maison.

La propuesta toma diez diseños del archivo histórico de la casa y los vuelve a mirar desde una sensibilidad contemporánea. No se trata de replicar motivos icónicos, sino de entender qué los hizo relevantes en su momento y cómo pueden seguir siéndolo ahora. Bajo la dirección de Demna, la selección funciona como un mapa visual que conecta distintas etapas de Gucci: desde el universo Flora hasta los códigos ecuestres, náuticos y animalia que han definido su identidad estética históricamente.

Lo interesante no está solo en los diseños, sino en la forma en que se presentan. El pañuelo deja de ser un objeto estático para convertirse en algo que se mueve con el cuerpo, que cambia según cómo se lleva. La campaña que acompaña el proyecto insiste en esta idea donde la seda es un medio flexible, más cercano a una extensión del estilo personal que a un accesorio tradicional. En ese gesto hay una actualización clara del lujo, menos rígido y más adaptable.

Otro punto clave es el diálogo con el arte. Dos de los pañuelos fueron creados específicamente para el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, en el contexto de la apertura de nuevas galerías. Ambos retoman el motivo Flora, ilustrado originalmente en 1966 por Vittorio Accornero, y lo reinterpretan sin perder su complejidad visual.

The Art of Silk Cortesía

The Art of Silk Gucci

Quizás el cambio más relevante ocurre detrás de la pieza. La seda utilizada proviene del sur de Italia, dentro de un proyecto que busca recuperar una cadena de producción que había perdido fuerza con el tiempo. En colaboración con iniciativas locales, se impulsa el cultivo orgánico de moreras, la reactivación de tierras abandonadas y la creación de empleos en comunidades rurales. La producción, además, se apoya en energías renovables, lo que introduce una dimensión más consciente dentro de la artesanía.

Este enfoque no se plantea solamente como discurso, sino como estructura del proyecto. La idea de lujo ya no se sostiene únicamente en el objeto final, sino en todo lo que lo hace posible, desde materiales, procesos y contexto. En ese sentido, The Art of Silk funciona también como una declaración de cómo las casas históricas están reconfigurando su relación con la producción.

The Art of Silk Cortesía

The Art of Silk Gucci

El proyecto se extiende hacia la educación y el talento emergente. Gucci colabora con la Accademia delle Belle Arti di Firenze para reinterpretar estos pañuelos a través de pintura, generando un puente entre archivo y nuevas miradas. Las obras resultantes no solo se exhiben, también forman parte de un sistema de apoyo a estudiantes, reforzando la idea de continuidad creativa.

En conjunto, lo que propone Gucci no es una colección más, sino una forma de volver a pensar el pañuelo de seda como objeto cultural. Algo que se usa, pero también se observa, se interpreta y se transforma. La seda, en este contexto, deja de ser solo material para convertirse en una superficie donde el pasado y el presente se encuentran sin perder tensión.