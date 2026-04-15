Hublot lleva el engaste al límite con el Big Bang Impact One Million

El nuevo Big Bang Impact One Million parte de una idea clara: el reloj ya no es el centro, lo es la forma en la que se percibe. En este modelo, Hublot reorganiza todos los códigos que suelen definir la alta relojería para llevarlos hacia un terreno más visual, más inmediato, donde lo primero que ocurre no es la lectura del tiempo, sino una reacción.

Desde el primer vistazo, la superficie no se comporta como un plano ordenado. Los diamantes —cerca de quinientos en total— no siguen una alineación convencional, sino que se distribuyen en una composición que se siente en movimiento, como si la luz se concentrara progresivamente hacia el centro. Ahí, el mecanismo queda completamente expuesto: un tourbillon volante que no tiene puente superior y que, por lo mismo, parece suspendido dentro de la caja.

La decisión de Hublot no pasa por esconder la complejidad, sino por amplificarla. El engaste combina tallas baguette con cortes menos previsibles, integradas mediante técnicas invisibles y cerradas que permiten construir volumen sin romper la continuidad. No hay intención de suavizar el resultado; al contrario, la pieza se percibe tensa, con una energía que se sostiene en cada ángulo.

Big Bang Impact One Million Cortesía Hublot

Ese mismo planteamiento se traslada a la estructura. La caja de 45 mm en oro blanco funciona como soporte para esta composición tridimensional, mientras que el calibre de cuerda manual —con una reserva de marcha de aproximadamente cinco días— refuerza la idea de un mecanismo que no solo está presente, sino que forma parte activa de la estética.

Más allá de los datos, lo que define a esta pieza es su postura. En un momento donde la relojería oscila entre la discreción clásica y la experimentación, Hublot elige no moderar el lenguaje. El Big Bang Impact One Million no busca integrarse ni pasar desapercibido; está construido para ocupar espacio, para ser observado desde lejos y entendido después.

Dentro de la trayectoria de la marca, esta pieza continúa una línea que ha explorado el uso extremo del diamante como material estructural, no solo decorativo. Aquí, esa idea se lleva un paso más allá: el brillo no recubre el reloj, lo define, lo expone y lo lleva al máximo.

Hublot Big Bang Impact One Million Cortesía

Disponible en puntos de venta seleccionados, el modelo se presenta además con la garantía extendida de la casa, que puede alcanzar hasta diez años, pero más allá de ese dato, lo que permanece es la intención: replantear cómo se construye presencia en un objeto que, tradicionalmente, se llevaba en silencio.