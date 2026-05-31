Raquel Orozco lleva el trabajo artesanal a un terreno inesperado para Otoño-Invierno 2026

La moda suele concentrarse en el resultado final. La fotografía perfecta, la silueta terminada o el momento en que una prenda llega a la pasarela. Sin embargo, cada vez más diseñadores están desplazando la atención hacia aquello que normalmente permanece oculto: las horas de trabajo, los experimentos de taller, las pruebas de patronaje y la construcción técnica que da forma a una colección. Esa mirada hacia el proceso fue uno de los ejes más visibles en la nueva propuesta de Raquel Orozco, presentada en Ciudad de México durante una jornada que convirtió la confección en parte del espectáculo.

Para su colección The Unexpected Fall/Winter 2026, la diseñadora tomó como punto de partida un elemento aparentemente sencillo: el papel. No desde una interpretación literal, sino desde sus posibilidades estructurales. Los pliegues, dobleces y volúmenes que nacen de una hoja se transformaron en un lenguaje textil que recorrió toda la colección, dando lugar a piezas donde la arquitectura y el movimiento convivieron dentro de una misma silueta.

Raquel Orozco lleva el tRaquel Orozco lleva el trabajo artesanal a un terreno inesperado para Otoño-Invierno 2026 Iker Cruz 2026

Las imágenes de la presentación muestran cómo esa idea se tradujo en prendas que parecen desafiar la gravedad. Vestidos de gran volumen intervenidos con aplicaciones negras que recuerdan trazos orgánicos, estructuras ligeras que se expanden alrededor del cuerpo y detalles tridimensionales que generan una sensación constante de movimiento. En algunos looks, los elementos decorativos parecen flotar sobre la tela; en otros, emergen desde la propia construcción de la prenda como si formaran parte de un organismo en transformación.

Uno de los aspectos más interesantes de la colección es que evita la rigidez que a menudo acompaña a las propuestas conceptuales. Aunque existe una investigación evidente detrás de cada diseño, las piezas conservan una dimensión emocional. No son ejercicios técnicos aislados, sino prendas que buscan provocar una reacción visual inmediata a través de la textura, la proporción y el contraste.

Raquel Orozco lleva el trabajo artesanal a un terreno inesperado para Otoño-Invierno 2026 Iker Cruz 2026

La elección de Casa Rosa como escenario también aportó una capa narrativa importante a la presentación. El espacio, vinculado históricamente a María Félix, funcionó como algo más que una sede para la pasarela. La intención fue convertirlo en un lugar habitado por la moda, el arte y la convivencia, reforzando la idea de que una colección puede experimentarse más allá del recorrido tradicional de una pasarela.

Otro elemento relevante fue la decisión de abrir un re-see al finalizar la presentación, permitiendo que invitados y medios observaran de cerca los acabados, aplicaciones y procesos de confección. En una industria donde la velocidad suele dominar la conversación, este gesto devolvió protagonismo a la observación detallada y al trabajo manual detrás de cada pieza.

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Más que construir una narrativa sobre tendencias pasajeras, The Unexpected plantea una reflexión sobre el valor de la técnica y el tiempo invertido en la creación. La colección encuentra interés precisamente en aquello que normalmente pasa desapercibido: la estructura interna de una prenda, el proceso que la hace posible y la capacidad del diseño para transformar materiales cotidianos en formas inesperadas. En esa tensión entre precisión y ligereza, Raquel Orozco presenta una de sus propuestas más enfocadas en el oficio como lenguaje creativo.