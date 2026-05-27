Roland Garros 2026 vuelve a poner de moda la mini falda plisada

El torneo parisino siempre ha tenido una relación distinta con la moda. A diferencia de Wimbledon, donde el código visual sigue ligado a la tradición blanca y estricta, Roland Garros suele absorber mucho más rápido lo que ocurre fuera de la cancha.

Este año, la conversación no está girando únicamente alrededor de sneakers o polos deportivas, sino de una prenda que volvió a aparecer en estilismos urbanos, front rows y colecciones recientes: la mini falda plisada.

La diferencia frente al boom del tenniscore de hace algunos años está en cómo se está usando ahora. Ya no domina la estética colegial evidente ni las combinaciones que parecen uniforme de club deportivo. Las versiones que están apareciendo en París tienen otra intención con telas más estructuradas, tonos neutros, volumen ligero y un enfoque mucho más cercano al lujo relajado.

Los colores también cambiaron. El blanco dejó de ser protagonista absoluto y fue reemplazado por beige, arena, marfil y tonos arcilla que conectan directamente con la identidad visual de Roland Garros. Esa paleta hace que la falda plisada se vea menos juvenil y mucho más adaptable para looks cotidianos fuera del contexto deportivo.

Otro detalle importante es el styling. Las combinaciones que más están funcionando incluyen chamarras amplias, camisas oversized, bolsos suaves y maquillaje mucho más pulido. La intención ya no es parecer salida de una cancha de tenis, sino incorporar ciertos códigos deportivos dentro de un armario urbano y contemporáneo.

Las firmas de lujo llevan tiempo empujando esa dirección. Miu Miu ayudó a transformar la falda plisada en una pieza aspiracional lejos de la estética preppy clásica, mientras que marcas vinculadas históricamente al tenis, como Lacoste, comenzaron a mezclar siluetas deportivas con cortes más sofisticados y menos evidentes. Roland Garros simplemente terminó de colocar esa conversación en el momento correcto del año.

También influye el regreso de ciertas referencias noventeras y dosmileras. La mini falda tableada tiene algo muy reconocible visualmente, tiene movimiento, estructura y una silueta fácil de identificar incluso en imágenes rápidas dentro de redes sociales. Funciona bien en foto, genera styling sencillo y puede adaptarse tanto a un look minimalista como a uno mucho más dramático.

Roland Garros vuelve a poner de moda la mini falda plisada Pierre Suu/WireImage

Lo interesante es que esta vez la tendencia se siente menos disfrazada. Durante el auge inicial del tenniscore había un exceso de viseras, calcetas altas y referencias deportivas demasiado literales. Ahora la inspiración está mucho más editada. Basta una falda plisada en color neutro y una silueta limpia para conectar con esa estética sin caer en el uniforme temático.

Con el verano acercándose y París nuevamente funcionando como escaparate cultural alrededor del tenis, la mini falda plisada encontró una segunda vida lejos de la cancha y mucho más cerca del armario diario.