SIAR Summer 2026: la Ciudad de México se convierte en el epicentro de la alta relojería

Del 26 al 28 de mayo, los exponentes más importantes de la alta relojería independiente se dan cita en la Ciudad de México para ser parte del SIAR Summer 2026, donde las casas independientes más destacadas del sector se reúnen para dar a conocer ediciones limitadas y lanzamientos exclusivos.

Durante tres días, el prestigioso Hotel Four Seasons se convierte en el punto de encuentro, donde las firmas más prestigiosas —y las más visionarias— dan forma al futuro de la relojería. Esta edición recibirá a 43 firmas, la cifra más elevada desde su nacimiento en 2021.

El SIAR Summer 2026 (Salón Internacional Alta Relojería) no solo reafirma su estatus como el evento más importante de alta relojería en América Latina, sino que eleva su relevancia global al ser escenario de lanzamientos mundiales, paneles clave para la industria y una alineación de firmas que lo convierten en un auténtico laboratorio creativo.

Asimismo, este evento se ha consolidado como el enlace natural entre las novedades recién reveladas en Watches & Wonders y la Semana Relojera en Ginebra con una comunidad latinoamericana cada vez más influyente.

Invitados, regresos y nuevas voces

Entre los debuts sobresalen nombres como Krayon, con piezas creadas por Rémi Maillat; Doxa, casa de culto especializada en relojes de buceo; La Vallée, un atelier que desarrolla exquisitos objetos de arte relojero; Maison Alcée, con sus originales relojes de mesa para ensamblar; Atelier Wen, fusión de relojería contemporánea y artesanía china de excelencia; así como Block RG, Bimbu y Keris, representantes de la nueva generación de marcas con visión alternativa.

Como invitada especial, participará la histórica maison Breguet.

También regresan nombres con fuerte vínculo con México: Corum, creadora del Coin Watch, Admiral’s Cup y Golden Bridge; Armin Strom, pionera en llevar la mecánica al frente con su sistema de resonancia; Franck Muller, con lanzamientos irreverentes para 2026; y finalmente H. Moser & Cie., que llega tras su impacto en Watches & Wonders con el Streamliner Pump x Reebok, pieza que conecta cultura pop y manufactura de alto nivel.

Más que un evento de relojería

Los invitados al evento no solo conocerán las novedades relojeras, los clásicos y las sorpresas que las firmas han preparado, las conversaciones van a fluir entre música de DJs, gastronomía, mixología y wrist shots ambientados en las espectaculares terrazas de uno de los hotspots más importantes de la Ciudad de México.