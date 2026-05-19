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Moda

Demi Moore lleva el glam oscuro de regreso a Cannes 2026

Plumas largas, gafas oscuras y una silueta irregular transformaron la aparición de Demi Moore en una de las imágenes más intensas de Cannes 2026

Mayo 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
FRANCE-FILM-FESTIVAL-CANNES2026

Demi Moore lleva el glam oscuro de regreso a Cannes 2026

VALERY HACHE/AFP via Getty Images

Las transparencias discretas y el lujo silencioso dominaron buena parte de esta edición de Cannes, así que la aparición de Demi Moore cambió inmediatamente la energía visual de la alfombra roja. La actriz eligió una propuesta cargada de textura y movimiento que parecía construida para verse distinta desde cada ángulo. Mientras muchas celebridades apostaron por siluetas limpias y vestidos previsibles, aquí todo dependía del volumen irregular, la oscuridad del styling y la manera en que el cuerpo desaparecía parcialmente entre capas negras en movimiento.

La pieza pertenece a GucciCore, la colección presentada este sábado en Nueva York, y funciona mejor entendida como una mezcla entre glam nocturno clásico y dramatismo contemporáneo. El diseño cubre el torso y parte del cuerpo con plumas negras largas de acabado brillante que caen de manera asimétrica hasta el suelo. No hay estructura rígida evidente ni líneas tradicionales de vestido de gala ya que la silueta se construye desde la textura.

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Eso es justamente lo que hace interesante el look. Gucci evitó trabajar el impacto desde pedrería, transparencias extremas o cortes imposibles. Toda la fuerza visual viene del contraste entre el movimiento salvaje de las plumas y la limpieza absoluta del resto del styling. Demi Moore llevó el cabello completamente lacio, dividido al centro y pegado al cuerpo, eliminando cualquier distracción alrededor del rostro.

Las gafas oscuras oversized cambiaron por completo la lectura del outfit. Sin ellas, el look podría haberse movido hacia un glam más clásico o incluso vintage. Con ellas, la propuesta se vuelve mucho más agresiva y contemporánea. Hay algo casi intimidante en la imagen completa, especialmente combinado con el collar de esmeraldas y diamantes que añade brillo frío sin romper la estética oscura del conjunto.

También resulta interesante cómo el look juega con la proporción. La parte superior está dominada por volumen y textura, mientras la parte inferior permanece limpia y extremadamente alargada. Eso evita que el outfit se vea pesado, algo que suele pasar fácilmente con prendas cubiertas de plumas. La caída vertical estiliza el cuerpo y hace que el movimiento se vea más fluido sobre la alfombra roja.

En pasarela, la pieza ya tenía presencia, pero en Cannes 2026 encontró un contexto mucho más efectivo. Las luces, el contraste con la alfombra roja y el styling hicieron que la textura absorbiera visualmente todo alrededor.

La colección GucciCore parece marcar una transición interesante dentro de la moda de noche actual. Después de varias temporadas dominadas por minimalismo limpio y neutralidad extrema, varias firmas están regresando a propuestas mucho más emocionales y teatrales. No desde el exceso decorativo vacío, sino desde texturas más agresivas, siluetas irregulares y una visión menos silenciosa del lujo.

El look de Demi Moore encaja exactamente en ese movimiento. No busca verse delicado ni fácil. La intención es generar una imagen fuerte, oscura y ligeramente incómoda, algo que cada vez aparece menos en las alfombras rojas dominadas por fórmulas seguras.

Gucci Cannes demi moore
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