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The Frick Collection abrirá sus galerías a Louis Vuitton para Cruise 2027

The Frick Collection será el escenario de Cruise 2027 de Louis Vuitton, en una colaboración que une moda, patrimonio cultural y una nueva etapa de apoyo artístico en Nueva York

Mayo 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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The Frick Collection abrirá sus galerías a Louis Vuitton para Cruise 2027

Photograph-Joseph Coscia Jr.

Por primera vez desde su apertura al público en 1935, The Frick Collection permitirá que parte de sus históricas galerías funcionen como escenario para un desfile de moda. El espacio elegido será la sede de Cruise 2027 de Louis Vuitton, una decisión que vuelve a colocar a la arquitectura y al patrimonio cultural en el centro de las presentaciones de la maison.

La colección, dirigida por Nicolas Ghesquière, se mostrará el próximo 20 de mayo de 2026 dentro de la mansión ubicada en el Upper East Side de Manhattan, junto a Central Park. Más allá de la relevancia visual del lugar, el anuncio también marca el inicio de una colaboración cultural de tres años entre la firma francesa y el museo neoyorquino.

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Desde hace varias temporadas, los desfiles Cruise dejaron de funcionar únicamente como escaparates de colección para convertirse en ejercicios de construcción atmosférica. La locación ya no acompaña la ropa, ahora forma parte del mensaje y pocas marcas han insistido tanto en esa conversación como Louis Vuitton bajo la dirección de Pharrell Williams.

El recorrido reciente de la maison incluye escenarios como el Instituto Salk en California, el Museo Miho cerca de Kioto, el Museo Oscar Niemeyer en Brasil o el Palacio de los Papas en Aviñón. Cada espacio ha servido para construir una identidad visual ligada al viaje, la historia y la arquitectura contemporánea.

The Frick Collection aporta algo distinto a esa narrativa. A diferencia de otros recintos monumentales utilizados por la industria del lujo, el museo conserva una atmósfera mucho más íntima. La residencia de Henry Clay Frick mantiene la sensación de una colección privada detenida en el tiempo, rodeada de pintura europea, mobiliario histórico y artes decorativas que abarcan desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX.

La alianza también contempla apoyo económico para exposiciones, programas públicos y proyectos de investigación del museo. Entre ellos aparece Louis Vuitton First Fridays, una iniciativa que ofrecerá acceso gratuito al recinto el primer viernes de cada mes a partir de junio de 2026. Además, la firma respaldará futuras exposiciones dedicadas al arte renacentista y a figuras históricas poco estudiadas dentro del panorama artístico europeo.

En un momento donde las casas de lujo buscan reforzar su relación con instituciones culturales, este tipo de colaboraciones empiezan a tener un peso cada vez más estratégico. Ya no se trata únicamente de presentar una colección en un lugar espectacular. El interés está en construir conexiones más permanentes con espacios capaces de aportar contexto, memoria y legitimidad cultural.

Cruise 2027 llegará precisamente desde ese lugar: un desfile dentro de una de las mansiones más emblemáticas de Nueva York, donde arte, historia y moda compartirán el mismo escenario por una sola noche.

Louis Vuitton Pharrell Williams colección cruise
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