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Moda

Imane Khelif lleva la sastrería unisex a Cannes 2026

La aparición de Imane Khelif en Cannes 2026 confirmó el regreso de la sastrería impecable como pieza central del lujo contemporáneo, esta vez bajo el sello de Chanel

Mayo 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Imane Khelif lleva la sastrería unisex a Cannes 2026

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Imane Khelif apareció en el Festival de Cannes 2026 con uno de los looks más comentados de la edición, no por exceso visual ni por una construcción teatral, sino por la precisión con la que Chanel reinterpretó el tuxedo clásico para una figura que rara vez ha sido integrada a los códigos tradicionales de la alfombra roja.

La boxeadora argelina eligió un conjunto negro de sastrería amplia con hombros estructurados, camisa blanca cerrada hasta el cuello y un broche floral en contraste que funcionó como único gesto decorativo dentro del estilismo. La elección no pasó desapercibida dentro de un festival donde abundan los vestidos voluminosos, las transparencias y los códigos más previsibles del glam nocturno.

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El look partía de un lenguaje históricamente masculino, pero Chanel evitó convertirlo en una simple adaptación de smoking femenino. La construcción del traje tuvo una intención mucho más contemporánea: líneas largas, pantalón relajado y una silueta limpia que priorizaba presencia antes que exceso. El resultado fue elegante sin verse rígido y sofisticado sin depender de fórmulas clásicas de feminidad.

La flor blanca colocada sobre la solapa izquierda también ayudó a equilibrar el conjunto. No funcionó como un simple detalle romántico, sino como un punto escultórico dentro de un outfit deliberadamente austero. Chanel ha trabajado este tipo de acentos florales en varias colecciones recientes, especialmente en piezas donde la sastrería necesita romper visualmente con la severidad del negro absoluto, ejemplo de ello es Adrien Brody.

Otro elemento clave fue el styling de belleza. El cabello completamente peinado hacia atrás reforzó la intención arquitectónica del look y dejó toda la atención sobre la estructura del traje y la postura corporal de Imane Khelif. Nada competía entre sí. Incluso el maquillaje se mantuvo en una línea discreta para evitar dramatizar el conjunto.

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Imane Khelif lleva la sastrería unisex a Cannes 2026

Andreas Rentz/Getty Images

La aparición de Imane Khelif en Cannes 2026 también refleja un cambio más amplio dentro del lujo contemporáneo. Las grandes casas ya no buscan únicamente celebridades asociadas al cine o la música, sino figuras capaces de representar disciplina, fuerza física y control mediático. En ese contexto, la presencia de una atleta como ella dentro del circuito fashion resulta coherente con la dirección que muchas firmas están tomando actualmente.

Chanel, además, parece estar retomando la sastrería como uno de los ejes más sólidos de su narrativa reciente. Frente al agotamiento visual de ciertas tendencias maximalistas, looks como el de Imane Khelif recuperan la idea de que un traje bien construido puede tener más impacto que cualquier vestido espectacular diseñado para viralizarse durante unas horas.

Lo interesante es que el outfit no intentaba suavizar la imagen pública de Imane Khelif ni convertirla en una versión más complaciente para la alfombra roja. El estilismo respetaba exactamente aquello que la hace visualmente potente, por ejemplo, su presencia física, su postura y la seguridad con la que ocupa espacio frente a las cámaras.

En Cannes 2026, Chanel entendió algo importante: la elegancia ya no depende de encajar en una silueta tradicional, sino de construir una identidad visual coherente y segura.

Chanel moda deportiva Cannes
Eurídice Aiymet Garavito García
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