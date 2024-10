Cuando Coco Chanel se atrevió a ser disruptiva con el ballet: la historia de cómo han diseñado los trajes hasta hoy

Ha llegado la Gala de Apertura de la temporada de danza 2024/25 en la Ópera de París con espectaculares trajes de Chanel. Para la ocasión, el ballet Word for Word de My’Kal Stromile fue interpretado por cinco bailarines. Los étoiles Valentine Colasante, Hannah O’Neill y Guillaume Diop, el primer bailarín Jack Gasztowtt y el corifé Rubens Simon vistieron trajes escénicos como resultado de un diálogo entre la casa de modas y la Ópera Nacional de París. Pero este apasionante vínculo entre el ballet y la maison tiene una apasionante historia de filantropía detrás de ella.

Vestuario para el ballet Word for Word, creado por la Maison CHANEL en 2024 CHANEL, Philippe Servent

Los inicios de Gabrielle Coco Chanel con el ballet

La danza como movimiento y metáfora de libertad, como lenguaje y expresión de belleza: aunque las pocas lecciones de danza que Gabrielle Chanel tomó con Isadora Duncan y luego con Caryathis confirmaron su predisposición para los movimientos precisos, su colaboración con los grandes artistas y coreógrafos de su época fue más una afinidad electiva. En 1913, Chanel experimentó una auténtica conmoción estética al ver por primera vez La consagración de la primavera de Stravinsky, coreografiada por Nijinsky, miembro de los Ballets Rusos de Serge Diaghilev. A través de Misia Sert, una socialité polaca, pianista y musa de la vanguardia parisina, Coco conoció en persona a Diaghilev, convirtiéndose en su amiga, diseñadora de vestuario y mecenas.

Cuando el fundador de los Ballets Rusos luchaba por financiar la reposición de La consagración de la primavera, Chanel decidió ayudar, permitiendo que el ballet, que tanto la había impresionado unos años antes, retomara sus funciones a finales de 1920. En 1924, Chanel, siempre enfocada en la comodidad y la libertad de movimiento en sus creaciones, puso su visión al servicio de la danza al diseñar los trajes para Le Train Bleu, producido por los Ballets Rusos y coreografiado por Bronislava Nijinska. Una sátira sobre la moda del deporte y la natación, el espectáculo presentaba a ricos ociosos en la playa. El libreto fue escrito por Jean Cocteau, la música por Darius Milhaud, los decorados por Henri Laurens y el telón principal y el programa por Pablo Picasso. En lugar de diseñar trajes de ballet convencionales, Chanel vistió a los protagonistas con sus propias creaciones, llevando la moda moderna y funcional al escenario en un contexto de vida cotidiana. En los años siguientes, la modista continuó creando para el mundo de la danza, desde los trajes para Apollon Musagète, compuesto por Stravinsky y coreografiado por Balanchine, hasta los de Bacchanale, imaginado en colaboración con Salvador Dalí, aunque este nunca se estrenó en Nueva York debido al estallido de la guerra en 1939.

El ballet y las nuevas generaciones de Chanel

Karl Lagerfeld, apasionado por todas las artes, colaboró frecuentemente con coreógrafos. En 2009 diseñó el vestuario de Elena Glurjidze para La muerte del cisne y los trajes para el pas de deux de B/olero, un extracto de Decadance del coreógrafo israelí Ohad Naharin, presentado en la Gala de Apertura de la temporada de danza 2018-2019, cuando esta pieza ingresó en el repertorio de la Ópera Nacional de París. Esta tradición continuó bajo Virginie Viard, con la creación de vestuarios para ballets como Variations de Serge Lifar, Grand Pas Classique coreografiado por Victor Gsovsky con música de Daniel-François E. Auber y Singularités plurielles de Nicolas Paul.

Siguiendo el trabajo filantrópico de su fundadora, la Casa CHANEL ha sido patrocinadora de la Gala de Apertura de la temporada de danza de la Ópera de París desde 2018. La tradicional Parade de Ballet reúne a todos los bailarines en el escenario, desde los estudiantes de la Escuela de Ballet hasta las primeras bailarinas. Durante esta procesión, los bailarines principales visten tutús, corsés y tiaras fruto de un diálogo creativo entre CHANEL, los talleres de la Ópera y el bordador Lesage, que forma parte de los Métiers d’art de la moda. Estos extraordinarios trajes los acompañan año tras año en la apertura de cada temporada durante la Parade de Ballet.

En 2023, CHANEL reforzó aún más su apoyo al convertirse en Mecenas Mayor de la Ópera Nacional de París, con el objetivo de acompañar a la institución en todas sus iniciativas artísticas.

El 12 de noviembre de 2023, JR presentó el Acto II de su proyecto Retour à la Caverne en la fachada del Palais Garnier. A invitación del artista, el coreógrafo Damien Jalet creó CHIROPTERA, una actuación con 153 bailarines de toda Europa, con la participación excepcional de Amandine Albisson, primera bailarina de la Ópera Nacional de París, quien lució un vestuario de CHANEL. La Maison también apoyó el diseño y la producción de los trajes para los 153 bailarines.

En la primavera de 2024, como parte de este mecenazgo, CHANEL apoyó la creación del Junior Ballet, imaginado como un incubador de talento emergente, abierto a jóvenes bailarines de todos los orígenes, así como a estudiantes de la Escuela de Ballet de la Ópera de París.

Comprometida igualmente con la creación contemporánea y la danza, CHANEL diseñó los vestuarios para Bal de Paris de Blanca Li, una obra inmersiva cuya distribución internacional también cuenta con el apoyo de la Maison. Esta performance en realidad virtual en vivo ganó la categoría de “Mejor experiencia de realidad virtual” en el 78º Festival de Cine de Venecia en 2021.

Finalmente, la Maison apoya instituciones y festivales de danza en todo el mundo. CHANEL es socia del BAAND Together Dance Festival en Nueva York, donde cinco de las compañías de danza más icónicas de la ciudad —Ballet Hispánico, Alvin Ailey American Dance Theater, American Ballet Theatre, New York City Ballet y Dance Theatre of Harlem— comparten el protagonismo en un escenario al aire libre como parte del evento anual Summer for the City del Lincoln Center.

A través de estas colaboraciones, CHANEL celebra su relación activa y duradera con el mundo de la danza, una conexión que se remonta a principios del siglo XX.

Los trajes para el ballet Word for Word, nacidos de un diálogo entre CHANEL y la Ópera Nacional de París, fueron concebidos como un encuentro entre el mundo del ballet y los códigos de la Maison. Evocando los tejidos estampados tan queridos por Gabrielle Chanel, se desarrolló un jacquard de seda en relieve especialmente para esta actuación, con discretos motivos de camelia, el doble C y cadenas, que le dan textura y relieve, jugando con la luz. My’Kal Stromile eligió el negro para los bailarines masculinos y un delicado tono de rosa para las bailarinas. Los contrastantes trajes forman una parte integral de la coreografía.

Como una reinterpretación de la chaqueta CHANEL, el traje de los hombres consiste en un chaleco de cuello alto, usado sobre mallas y adornado con trenzas que dan la ilusión de bolsillos; el traje de las mujeres es un tutú de tul envuelto en una capa de organza de satén muy diáfana. Sus líneas precisas están resaltadas con trenzas tejidas por el taller dedicado en el 31 rue Cambon, que produce todas las trenzas para las colecciones de Alta Costura de la Maison. Botones joya calados en oro adornan la parte frontal de los trajes masculinos y la parte trasera de los femeninos, agregando el toque final de luz.

