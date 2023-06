Historia de la falda: evolución desde sus inicios hasta el día de hoy

La conocemos plisadas, lisas, de seda, para invierno, para verano, con polka dots o cuadrícula. La falda ha tenido una mutación tan interesante como las épocas en las que se ha usado —cada una de ellas con una motivación cultural distinto, y a la fecha sigue siendo trasgresora. Te contamos sobre la historia de la falda y cómo ha sido su evolución a través de los años. No olvides leer sobre la historia del vestido: así ha evolucionado a través del tiempo.

¿Qué simboliza la falda?

La falda —la cual en términos literales es una pieza de ropa que cubre las piernas— tiene diferentes símbolos dependiento la cultura y la época. En algunas culturas es vista como símbolo de feminidad o de modestia, mientras para otros puede ser de poder y riqueza.

La palabra ‘skirt’ (falda en inglés) proviene de la vieja palabra nórdica ‘skyrta’, que significa ‘shirt’ (playera en inglés) y era una pieza de ropa para hombres y mujeres. Fue hasta el siglo XIV que la ‘skirt’ apareció como una prenda de gran uso en los poemas de Sir Gawain and the Green Knight —“The bridle striped all along, and trimmed with bright gold; The adornment of the trapping and the fine saddle-skirts”.

¿Quién fue el creador de la falda?

Es uno de los debates más grandes de la industria, y aunque no tiene una respuesta oficial, podría decirse que los hombres egipcios fueron de los primeros en introducir esta prenda —mientras las mujeres egipcias portaban vestidos largos con una o dos correas para los hombros, “todos los hombres usaban una falda amarrada a la cintura, y dependiendo del material a veces envolvía sus piernas”, dice History on the Net.

Recordemos que uno de los usos más comunes del antiguo mundo Romano era esta prenda suelta que permitía mucho movimiento físico y protegía el cuerpo. Para el medievo la falda se trasladó a lo largo de Europa y se adaptó a la moda femenina —con su sexcepciones en las famosas faldas Celtas y la fustanela de los Balcanes, por ejemplo.

Pero esto solo es una probada de sus inicios, pues aunque la falda surgió como prenda para ambos géneros, su transformación provocó un hito en el vestir de las mujeres.

3100-332 B.C.

Los hombres egipcios usaban prendas de tela de lino y velos llamados ‘shendyt’ alrededor de la cintura —la palabra se parece a la que hablamos arriba, ¿no crees?—. Las mujeres usaban las ‘shendyts’ para cubrir el torso.

Época victoriana (1837-1901)

Hubo un cambio del estilo romántico del vestido y todo se volvió más reducido —las faldas se moldearon para obtener una figura de reloj de arena, mismo que las mujeres lograban con capas de enaguas. Después incluyeron la crinolina, después la sobrefalda y la falda bullicio (la que está muy abullonada en el derrière).

Época Eduardiana (1901-1910)

Las mujeres comenzaron a caminar mucho más y a usar bicicletas, así que tener una prenda que te permitiera moverte se agradecía. En la época eduardiana separaron las chaquetas y las faldas, y éstas se volvieron más sencillas y menos ajustadas (estaban más expandidas de los muslos). Había tejidos de lino y el forro ya no era tan largo.

Los ‘roaring twenties’ (1918-1929)

Una de las épocas más marcadas por la experimentación e innovación de la sociedad. Hubo gran variedad de faldas y en distintos largos. Los veintes fueron entrada a la moda versátil y asequible, con faldas plegables por debajo de la rodilla (la era de las faldas Gatsby).

1940

Moda impactada por la guerra, con faldas hechas de lana y rayón en corte ‘A’ y con una interesante fijación por el tartán. A finales de año se empezaron a expandir un poco más, dando pie a la siguiente época con un estilo muy marcado.

1950

Nace la ‘circle skirt’ producto de la moda posguerra y con el reconocimiento de Christian Dior al mercado. Poco a poco estas faldas circulares se hicieron más amplias porque les agregaron enaguas.

1960

La verdadera revolución de las faldas con la miniskirt de Mary Quant (la minifalda llegó hasta mediados de los sesenta). También pululó la falda lápiz. La minifalda de Quant también se le denominaba el ‘Chelsea look’, que era muy pulcro, juvenil y fresco.

Siglo XXI

Desde los setenta y hasta la actualidad no ha habido un estilo de falda (o un largo de falda) que domine la moda por tanto tiempo, sino que hemos visto variantes de la mini (la microskirt de Prada, por ejemplo), sin dejar de lado que es una pieza fundamental del guardarropa de las mujeres y de cualquiera que quiera experimentar con sus looks.

