Escápate a Nueva York: qué hacer en la ciudad que lo tiene todo este 2023

La lista de qué hacer en Nueva York aumentó considerablemente con los nuevos landmarks que la ciudad estrenó recientemente.

New York is legen... (wait for it) ... dary. El anhelo de desperar en la ciudad que nunca duerme es el ideal para casi todos, ya sea que conozcas Nueva York o no, siempre está latente el deseo de deambular por sus calles y de poder sorprenderse con su arquitectura.

Punto central de la cultura pop al ser la locación de películas como Goodfellas (1990) o el hogar de todo un panteón de superhéroes como los Avengers de Marvel, o el personaje indispensable para series como Friends, Sex and the City y How I Met Your Mother, la Gran Manzana nos invita a descubrirla y redescubrirla constantemente.

Mucho ha cambiado desde el 24 de mayo de 1626, cuando colonos neerlandeses compraron (al pueblo de los Lenape) las tierras de Manhattan para asentarse. Lo que en un principio fueorn solo 30 familias, hoy es una mega metrópolis que da forma a la civilización actual, desde ser la primera capital de los Estados Unidos de América, hasta ser la cuna de grandes movimientos como el Pop Art y el Hip Hop (justamente este 2023 se celebran 50 años de creación de este movimiento musical y cultural).

Qué hacer en Nueva York este 2023

Al pensar en Nueva York lo primero que viene a la mente son sus tradicionales landmarks como la Estatua de la Libertad, la calle de Broadway y sus icónicos teatros que albergan musicales y obras legendarias, Central Park, el Empire State o el Brooklyn Bridge.

Summit One Vanderbilt Cortesía

Sin embargo, al ser cordial anfitriona de migrantes de todas partes del mundo, es una ciudad que se enriquece con la diversidad de sus habitantes para mudar su semblante sin perder su esencia y su carácter. Muestra de ello puede ser Summit One Vanderbilt que ofrece una experiencia de cristal en 360 grados, donde podrás tener una foto a la altura con el Empire State Building de fondo y todo el paisaje urbano característico de la isla.

Exhibición Karl Lagerfeld: A Line of Beauty en The Metropolitan Museum of Art Cortesía

No hay que olvidar el Met (The Metropolitan Museum of Art) que año con año, junto a su ya renombrada gala, alberga una exposición dedicada a grandes diseñadores y este 2023 no es la excepción. Bajo su techo podrás adentrarte en el cosmos de uno de los grandes genios de la moda con la exhibición Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, abierta a partir del 5 de mayo y hasta el 16 de junio. Una exposición imperdible para entendidos del Haute Couture, entusiastas de la moda y público en general.

The Landmark de Tiffany & Co. Cortesía

Si para completar este journal de moda no te satisface en su totalidad los grandes almacenes y las boutiques de marcas renombradas, también puedes encontrar la legendaria flagship store de Tiffany & Co. en la Quinta Avenida, locación totalmente remodelada de la marca de alta joyería neoyorquina donde descubrirás instalaciones interactivas, una variedad completa de colecciones de la firma, todo al mismo tiempo que puedes adquirir algún producto exclusivo. Muy al estilo de Audrey Hepburn en la clásica película Breakfast at Tiffany’s (1961), adaptada de la obra literaria del mismo nombre de Truman Capote, publicada en 1958.

Una caminata por Central Park y más exhibiciones

Hablando de instalaciones interactivas, es vital la visita al Hall Des Lumières, una muestra inmersiva permanente que estimulará tus sentidos con sus salas nutridas por artistas como Gustav Klimt y toda su audaz y majestuosa maestría apreciada como nunca antes pensaste hacerlo.

Hall Des Lumières Cortesía

Ahora bien, si para tu visita es vital una caminata por Central Park, un momento romántico rodeado por los jardines y árboles que no cesan de estimular la creatividad, es primordial ubicar el Richard Gilder Center for Science, Education and Innovation del American Museum of Natural History, un espectacular edificio que conjuga la máxima fantasía arquitectónica, compuesto por grandes espacios surrealistas bañados por un sinfín de luz y de sombras que se anidarán en tus recuerdos por siempre.

Richard Gilder Center for Science, Education and Innovation del American Museum of Natural History Cortesía

Una gran muestra de la transmutación de Nueva York impulsada por su abundancia cultural es la construcción de The American LGBTQ+ Museum, que tendrá como ubicación el Upper West Side en Manhattan, un museo dedicado a preservar, investigar y compartir la historia LGBTQ+ local, de Estados Unidos y del mundo entero. Un punto de encuentro que deberá ser visitado y que abrirá sus puertas a partir de 2024.

Ya sea que desees comer un hotdog en un carrito en la sexta avenida o deslumbrar tu paladar en Atomix (del Chef JP Park); que lleves una agenda prestablecida o quieras aventurarte por la cuadrícula de la ciudad, ya sea que corras el peligroso maratón de Nueva York –a realizarse el 5 de noviembre de este año– o simplemente alientes a los atletas desde un costado, esta ciudad no dejará nunca de marvillarte y de cautivarte. A final de cuentas y aludiendo a las palabras de Carrie Bradshaw –nuestra neoyorquina favorita de Sex and the City– al referirse a la amistad: “Dicen que nada dura para siempre, los sueños cambian, las tendencias van y vienen, pero New York nunca pasará de moda”.

Para más información acerca de Nueva York visita www.nycgo.com.

¿Dónde hospedarse en Nueva York?

Para enriquecer tu estancia en Nueva York toma nota de nuestro editor’s pick: Freehand New York Hotel.

Freehand New York Hotel Cortesía Freehand New York Hotel

Está ubicado en el Flatiron District, en 23 Lexington Avenue en lo que antes era el George Washington Hotel –que alguna vez albergó a grandes escritores, músicos y creativos– y conserva ese espíritu bohemio y de comunidad artística que caracterizó a aquel icónico hotel.

El Freehand New York fue diseñado por el reconocido estudio de arquitectura y diseño Roman and Williams. Además, por todo el hotel se pueden encontrar obras de arte comisionadas por estudiantes de Bard College, lo cual le agrega una dosis extra de coolness a esta atmósfera artsy.

Interior del Freehand New York Hotel Cortesía Freehand New York Hotel

Cuentan con habitaciones de todo tipo, desde suites hasta cuartos con literas, perfectas para compartir en los viajes con amigos o familiares. El hotel ofrece constantemente actividades recreativas interesantes para sus huéspedes como talleres de arte y música en vivo en sus diferentes espacios comunes, dentro de los que se destaca el Broken Shaker, un rooftop bar que ofrece cocteles artesanales y botanas ligeras.

Georgia Room en el Freehand New York Hotel Cortesía Freehand New York Hotel

El Georgia Room y el Bar Calico son otros imperdibles durante tu estancia para tomar un drink –tanto locales como visitantes lo aman–. Y para todos los amantes de la comida, los sabores latinoamericanos de Comodo Restaurant resultan una fascinante sorpresa que debes probar en Freehand NYC.