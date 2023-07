Diseñadores famosos que tienen su versión en Barbie: Karl Lagerfeld, Vera Wang y más

Barbie ha sido —y se ha transformado— de todo: astronauta, maestra, presidenta, patinadora de hielo, arquitecta, reportera, doctora, y mucho, pero mucho más. Claramente entre sus profesiones no puede faltar diseñadora de modas, solo que hubo modelos que se salieron un poco más de esa línea e hicieron a Barbie la reproducción casi igual de los diseñadores de modas más famosos y conocidos en la historia. Estamos hablando de figuras como Karl Lagerfeld, Dior, Vera Wang y otros más cuyo nombre seguro reconocerás.

Dentro de este mismo rubro está incluso Gigi Hadid, quien tuvo su propia versión Barbie en 2017 llamada ‘TommyXGigi Barbie’ para conmemorar su debut como embajadora global de Tommy Hilfiger —"la colaboración con Gigi y Barbie fue un emocionante giro en la historia de nuestra marca al asociarnos con íconos de la cultura pop y nuestra continua relación con Gigi como embajadora,” dijo Tommy Hilfiger. “El aspecto final de la muñeca TommyXGigi Barbie es una celebración de un momento definitorio en la historia de la moda femenina de Tommy Hilfiger"—.

Además de las musas de los diseñadores —esta información te la tendremos en otra nota— te mostramos qué creadores de las casas de moda más reconocidas tienen su propia muñeca Barbie.

Barbie Karl Lagerfeld

Chaqueta negra, camisa blanca, cabello rubio, ojos brillantes. La edición de Barbie de Karl Lagerfeld en 2014 combinó el estilo característico de Karl y la inconfundible silueta de Barbie. De hecho reportaron que con la muerte del diseñador alemán en 2019, la ‘Karl Lagerfeld Barbie Doll’ llegó a venderse en casi $250 mil MXN; en su momento sólo había 999 piezas en el mundo y en accesorios llevaba guantes negros sin dedos, lentes oscuros, botines negros y bolso de cuero negro con detalles metálicos.

Barbie Vera Wang

A través de un look inspirado en su colección de prêt-à-porter de 2017, ‘Barbie Tribute Collection Vera Wang Tribute Collection Vera Wang’ muestra un conjunto monocromático con un jumpsuit negro bajo un vestido de gasa con mangas redondeadas, una abertura frontal y la palabra Love en el dobladillo. “Cuando me pidieron por primera vez que participara en la Colección Tribute de Barbie, estaba completamente abrumada en todos los sentidos. Si bien ha sido un honor para mí haber creado tantos estilos para Barbie a lo largo de los años, desde vestidos de novia hasta alfombras rojas, una muñeca Barbie a mi semejanza es algo que nunca podría haber imaginado”, fueron las palabras de la diseñadora.

Barbie Anna Sui

Aunque no es una reproducción idéntica de la diseñadora estadounidense, sí tiene ese característico fleco con pelo negro. La ‘Anna Sui Boho Barbie Doll’ salió en 2006 con un estilo boho de blusa blanca con bordados florales color rosa, skinny jeans, botas vaqueras, chal negro, un hermoso sombrero rosa ancho y gargantilla de camafeo estilo victoriano.

Barbie Christian Dior

Bueno no es la réplica exacta de Christian Ernest Dior, pero sí de la silueta que él hizo efímera. La ‘Christian Dior Barbie Doll’ salió en 1997 por el 50 aniversario del hombre que definió el estilo, con una reproducción de la moda Dior de 1947. Es una Barbie con silueta New Look de Dior, con hombros estrechos y falda hasta la pantorrilla, sombrero de paja parisino, collar de perlas y una enagua de tul con adornos de encaje negro.

Barbie Donna Karan

La icónica diseñadora estadounidense Donna Karan tuvo una versión de sus diseños en Barbie, misma que salió en 1995 luciendo un conjunto de cuello alto con falda pareo, medias negras, chal rojo, una gran boina y una bolsa de shopping de Bloomingdales.