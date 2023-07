Margot Robbie recreó a la Barbie más codiciada de los coleccionistas con un Schiaparelli couture

Como una forma de cuenta regresiva para el estreno mundial de ‘Barbie’, de Greta Gerwig, Margot Robbie nos ha deleitado con los mejores looks y recreaciones de Barbie conforme se acerca la fecha. Y honestamente no estamos listos para que esto termine. Al menos fue en la premier de la película desde Los Ángeles que la actriz de 33 años llegó con un Schiaparelli couture diseñado a la medida al mismísimo estilo que la Barbie ‘Solo in the Spotlight’ que data de los años sesenta.

Margot Robbie y el elenco de ‘Barbie’ en la premier en Los Ángeles

Andrew Mukamal se encargó de estilizar a Margot Robbie como una de las muñecas preferidas de los coleccionistas, diseño que corrió a cargo de Schiaparelli: un vestido de corsé totalmente bordado con lentejuelas, múltiples capas de tul negro, y una sola rosa bordada y pintada a mano. Este vestido de Barbie fue considerado uno de los más icónicos de la moda vintage, vestida con un ajustado vestido negro sin tirantes en corte sirena, con cuentas de bugle negras y termina en un volante de red hasta los tobillos con un pequeño rosal rojo adornándolo. Llamando la atención en la parte delantera del vestido está el collar de tres hilos compuesto por cuentas plateadas grisáceas. Los tacones de Margot, color negro como los de Barbie, eran Manolo Blahnik.

El resto de las celebridades que se dieron cita en esta esperada pink carpet fueron Dua Lipa con un New Bottega semitransparente para llegar bajo el papel de Barbie sirena; Ryan Gosling con un traje rosa pálido y la inicial de su esposa (Eva Mendes) en la tipografía de Barbie —sí, estamos llorando—. Issa Rae llegó con un vestido tipo terciopelo con apertura frontal en el torso, America Ferrera fue fiel al conjunto de corset con falda en color rosa palo, Kate McKinnon relució el icónico Pink Barbie en un conjunto de pantalón y chaleco, y Shay Mitchell deslumbró con un mini vestido negro con hombros descubiertos y escote estilo camisero navy.