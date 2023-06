El Valentino para Margot Robbie que la mismísima muñeca Barbie había usado antes

En menos de un mes llegará a pantalla grande ‘Barbie’, la película de Greta Gerwig protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling (él solo es Ken). En medio de toda la expectación que ha hecho este filme, los actores están dando una gira de prensa donde los looks están a la orden del día —con una enorme inspiración de elegancia y del Barbiecore. Ejemplo de ello fue un look Valentino para vestir a Margot, pero que Barbie ya había usado previamente.

Margot Robbie canaliza a Barbie en su gira de prensa con un Valentino

Margot nos ha estado tentando con múltiples looks de Barbie desde hace meses, así que la emoción por el tour de prensa es más que evidente. El equipo completo se dio cita en Beverly Hills donde la intérprete de la muñeca más famosa de todas deslumbró con un Valentino hecho a la medida, de cuello halter cruzado y cut out en el abdomen, color fucsia con polka dots y un bolso amarillo. Además de ser un modelo inspirado en Barbie, es un vestido que vimos en la colección de primavera 1993. Lo cierto es que ya habíamos visto un diseño similar en una de las Barbies de la colección tradicional, con un vestido rosa y polka dots, y en los accesorios el mismo bolso pequeño color amarillo. ¿Son dos gotas de agua?

getty

Con el arranque de la conferencia de prensa vienen nuevas declaraciones sobre cómo fue hacer esta película —como el hecho de que se agotó el color rosa gracias a ellos—. Ahora sabemos que fue Margot Robbie quien le pidió a Greta Gerwig añadir la canción ‘Barbie Girl’ de Aqua, algo que, honestamente, todos queríamos ver hecho realidad: “le dije, ‘Greta, ¿cómo incluimos esta canción? No podemos hacer la película de Barbie y no poner ‘Barbie Girl’ de Aqua. Tiene que estar ahí'. Y Greta me dijo ‘no te preocupes, encontraremos una forma cool de añadirla’"; después confesó que le muchísimo gusto saber que el remix de la canción iría a cargo de Nicki Minaj y Ice Spice, "¡mis amigas van a morir de emoción!”.