La discreta ex jequesa de Qatar fue la mejor vestida en la boda real de Jordania —así lo comprobamos

Sabemos que las historias de las princesas de Oriente no siempre tienen un desarrollo color de rosa, y mientras estas mujeres encontraron la manera de formarse un camino por su cuenta, hubo casos de éxito como el de Moza bint Nasser. Esta ex jequesa de Qatar fue de las invitadas a la boda real del príncipe Hussein de Jordania que quizá pasó desapercibida, pero sus antecedentes son dignos de conocer tanto en aspectos sociales como de moda —porque sí, es toda una influencer con un millón de seguidores a sus 63 años.

¿Qué pasó con la jequesa de Qatar?

No hay una Sheikha —o jequesa— en Qatar porque el liderazgo del país es completamente masculino. En 2013, el entonces gobernante de Qatar, Hamad bin Jalifa Al Thani, cedió el cargo a su hijo, Tamim bin Hamad Al Thani (actual jeque de Qatar), producto de su matrimonio con Moza bint Nasser; ella era una figura poderosa en la política y la sociedad qatarí, pero no tenía ningún papel oficial en el gobierno.

Hay varias razones por las cuales Qatar no tiene gobernantes femeninas. Una razón es que la constitución del país no permite que las mujeres ocupen el cargo de Emir. La constitución fue escrita en 1970 y no se ha enmendado para incluir a las mujeres. Otra razón es que Qatar es un país muy conservador y existe un fuerte sesgo cultural en contra de las mujeres en puestos de poder.

A pesar de la falta de gobernantes femeninas, Qatar ha logrado algunos avances en términos de igualdad de género. En 2003, el país aprobó una ley que requiere que todas las escuelas brinden una educación igualitaria para niños y niñas. En 2010 también aprobaron una ley que garantiza a las mujeres salario digno e igualitario.

Moza bint Nasser, la ex jequesa de Qatar e ícono de moda

Moza estuvo casada 27 años con el emir Hamad bin Jalifa Al Thani y se dice que era su esposa favorita —tenía tres esposas. Viene de una familia bien posicionada y un historial de educación tan amplio como su guardarropa: título en sociología, másters en Política Pública, Doctor Honoris Causa en Letras Humanas y Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Georgetown.

Es defensora de los derechos de las mujeres y su educación —fundó la Qatar Foundation for Education, Science and Community Development para ayudar a mejorar el futuro de los jóvenes. Y en cuanto a su identidad como ícono de la moda qatarí, es patrona del Fashion Development Forum (iniciativa que usa la moda para concienciar sobre temas de desarrollo).

“Para las mujeres árabes la jequesa [Moza bint Nasser] es uno de los personajes más importantes de la historia. Y tiene muchas cualidades, no solo la belleza. Además, posee unos principios religiosos muy fuertes. Es la princesa Grace del mundo árabe”. dijo Myriam Kaabeche, corresponsal de Sayidaty (vía Vanity Fair España).

En sus redes sociales comparte todas las actividades sociales de su ocupada agenda, donde pululan las reuniones con primeras damas, presidentes, preside importantes fórums y hace visitas a las escuelas. Todo mientras usa conjuntos que impactan a más de un espectador.

Los 3 looks de la ex jequesa de Qatar en la boda del príncipe Hussein

Moza bint Nasser causó sensación con tres looks despampanantes que rediseñaron el sentido de la moda de Medio Oriente con guiños vintage y de modernidad.