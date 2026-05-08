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Moda

Las playeras polo oversized son el básico inesperado que Billie Eilish acaba de validar

Billie Eilish apareció con una playera polo oversized en un look que mezcla estética colegial, siluetas relajadas y referencias sporty con un enfoque mucho más actual

Mayo 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los Angeles Premiere Of Paramount Pictures' "Billie Eilish: Hit Me Hard And Soft - The Tour Live In 3D"

Las playeras polo oversized son el básico inesperado que Billie Eilish acaba de validar

Savion Washington/FilmMagic

La relación entre la moda y las prendas deportivas básicas atraviesa uno de sus momentos más interesantes. Después del dominio de las camisetas blancas minimalistas, las sudaderas universitarias y las chamarras varsity, ahora es la playera polo oversized la que comienza a ocupar un lugar inesperado dentro del armario contemporáneo. Billie Eilish acaba de confirmarlo durante una aparición reciente donde llevó una versión verde intensa combinada con camisa blanca de mangas largas, bermudas amplias y calcetas altas en contraste.

El look funciona porque no intenta reinterpretar la estética preppy desde un lugar clásico. Al contrario, toma elementos asociados al uniforme colegial y los desplaza hacia una silueta mucho más relajada, cercana al lenguaje visual que Billie ha construido durante años. La playera polo oversized deja de sentirse rígida o demasiado tradicional y adquiere una actitud más urbana, cómoda y ligeramente nostálgica.

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Durante mucho tiempo, esta prenda estuvo ligada exclusivamente a códigos deportivos o universitarios muy específicos, sin embargo, las nuevas proporciones oversized han cambiado por completo su percepción. Los cuellos estructurados, las mangas amplias y el largo holgado permiten que la playera polo oversized funcione ahora como una pieza central dentro de looks mucho más experimentales. Ya no se lleva únicamente con pantalones rectos o mocasines clásicos; aparece junto a bermudas XL, faldas amplias, calcetas visibles y accesorios metálicos.

En el caso de Billie Eilish, la combinación también demuestra cómo el styling puede alterar el tono completo de una prenda básica. La superposición de la camisa blanca debajo de la polo verde añade volumen y profundidad visual, mientras que las calcetas rojas generan un contraste que rompe cualquier intención demasiado school uniform. El resultado se siente desenfadado, pero cuidadosamente construido.

La moda lleva varias temporadas recuperando piezas asociadas a la cotidianidad más simple, aunque ahora bajo una lógica distinta con siluetas exageradas, referencias deportivas y mezclas menos rígidas. La playera polo oversized entra perfectamente en esa conversación porque conserva cierta familiaridad, pero ofrece suficiente espacio para reinterpretarse.

Más allá de tratarse de una tendencia pasajera, esta prenda responde a una forma de vestir mucho más relajada y menos estructurada. Billie Eilish entiende bien ese lenguaje y vuelve a demostrar que algunos de los looks más relevantes del momento nacen precisamente de prendas que antes parecían demasiado básicas para llamar la atención.

Billie Eilish Polo
Eurídice Aiymet Garavito García
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