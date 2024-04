Sí es posible llevar una sudadera en primavera/verano, así la puedes combinar

Así como desciframos las 6 formas de hacer los pants elegantes según el street style 2024, las sudaderas pueden perfectamente usarse en looks sofisticados que no tienen nada que ver con el gimnasio o la casa. Si te has enamorado del corte, textura y comodidad de una hoodie, ahora encontrás opciones para incluirla en (casi) cualquier tipo de outfit esta primavera/verano 2024. Tip: no dudes en combinarlas con alguna de las 8 bailarinas mesh (o de tela transparente) que se empezarán a usar en abril 2024.

6 formas irresistibles de usar una sudadera esta primavera/verano 2024

1. Sudadera y falda lápiz

Una opción perfecta hasta para la oficina. Coordina tu sudadera favorita con una falda lápiz y zapatos de tacón abierto (que son bastante favorecedores para estilizar tus piernas). De preferencia mezcla telas ligeras, como una sudadera de algodón pero con falda de seda.

2. Sudadera y shorts de encaje

Esta es una excelente opción para un fin de semana relajado: sudadera oversize, shorts de encaje, calcetines y sneakers. Puedes usar diferentes combinaciones de color (en tonos pastel para salidas de día o en tonos oscuros si vas a salir por la tarde).

3. Sudadera y bermudas

Entre las formas de usar una sudadera, ésta es una de las más modernas: bermudas rectas y sandalias planas. Sencillo, fresco y moderno; más que nada apto para los fines de semana o una salida de medio día.

4. Sudadera y shorts tipo sport

De las opciones que te presentamos, ésta es la más sport y relajada; sin embargo, tiene todo el encanto para poder ser usada fuera del gimnasio. Dentro del movimiento de moda athleisure, este coordinado de sudadera y shorts son una perfectos para usar durante la primavera-verano. Para hacer aún más atractiva la propuesta, busca que este en los colores de tendencia.

5. Sudadera y jeans

Aunque se trata de una de las formas más comunes para usar la sudadera, sigue siendo una de más las fabulosas y timeless. Puedes optar por alguna sudadera crop y jeans de tiro alto para hacer un balance más apropiado y remarcar la figura, así como un toque oversized y skinny jeans.

6. Falda midi y sudadera

Se trata de una coordinación muy actual: sudadera oversize con falda; sin embargo, estamos hablando de una propuesta arriesgada, ya que, visualmente, puede engrosar la silueta. Para que esto no pase, intenta mantener el outfit en un solo color y evita usarlo con una falda maxi (en otras palabras, presume tus piernas).