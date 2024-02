Billie Eilish se convirtió en una Barbie de 1965 en los Grammy

Los premios Grammy 2024 estuvieron llenos de nostalgia, y Billie Eilish se encargó de darle un toque similar al canalizar a una Barbie de 1965 (la edición Poodle Parade) para interpretar What Was I Made For desde el escenario.

Vestida de Barbie, Billie Eilish se subió al escenario de los Grammy 2024

Con apenas 22 años, es nueve veces ganadora de un Grammy. Billie subió con su hermano Finneas para interpretar What Was I Made For?, canción con la que ganó Mejor Canción del Año (y forma parte del soundtrack de la película de Barbie). Eilish también agradeció a la directora de Barbie, Greta Gerwig, “por hacer la mejor película del año”. La canción también está nominada a la Mejor Canción Original en los Premios de la Academia y ganó el Globo de Oro a la Mejor Canción Original en enero.

Canalizando a la Barbie Poodle Parade de 1965, Billie Eilish lució un vestido ajustado color oliva con cremallera en la espalda, un falso cuello rosa forrado con cuello alto, elástico en la cintura y cierre de un solo botón, un abrigo de punto estampado de cuadros verdes y blancos con ribete de punto rosa y forro de algodón rosa. Tanto la muñeca como la cantante incluían una bufanda rosa forrada de algodón y zapatos de tacón cerrados en oliva o verde brillante; la Barbie trae un bolso tipo tote en oliva con diseño de caniche blanco con cadena, asas blancas y forro rosa, gafas de sol marrones con lentes azules, un trofeo de metal y un certificado del Primer Premio del Desfile de Canes.

