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Moda

Leonora Carrington irrumpe en la MET Gala 2026

Una de las imágenes más potentes de la MET Gala 2026 retoma la obra de Leonora Carrington y la traduce en una puesta en escena que conecta arte, simbolismo y moda

Mayo 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Leonora Carrington irrumpe en la MET Gala 2026

Dia Dipasupil/MG26/Getty Images

En la MET Gala 2026, donde el tema proponía pensar la moda como una forma de arte, hubo interpretaciones literales, otras decorativas y algunas que lograron algo más complejo como trasladar una obra a otro lenguaje sin perder su esencia. Entre estas últimas, la referencia a Leonora Carrington destacó por su precisión.

La escena no se limitó a un vestido. Madonna construyó como una composición completa figurando como parte central del look vestida de negro, avanzando mientras un grupo de mujeres sostenía una estructura de tela translúcida que se expandía como si fuera una extensión del cuerpo. No era un recurso escénico gratuito, la presencia de Madonna sobre la alfombra roja remitió directamente a La Tentación de San Antonio.

La conexión con Leonora Carrington se entiende desde ahí. Su obra, inscrita en el surrealismo, no se organiza en narrativas lineales, sino en símbolos que conviven en un mismo plano: figuras híbridas, escenas rituales, atmósferas que oscilan entre lo onírico y lo místico. Esa misma lógica apareció en la alfombra roja. No hay una historia explícita, pero sí una sensación de rito, de algo que está ocurriendo más allá de lo evidente.

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El elemento más reconocible es la red o velo extendido. En la pintura que inspira esta puesta, esa estructura funciona como vínculo entre figuras, casi como un tejido que conecta distintos planos de existencia. En la reinterpretación de la MET Gala 2026, cumple una función similar, une a quienes participan en la escena y genera una forma que no es rígida, sino orgánica.

El vestuario refuerza esa lectura. Madonna como figura central se mantiene en negro, con una silueta alargada y contenida, quienes la rodean introducen tonos suaves, casi etéreos. Esa diferencia no es casual. Marca jerarquía visual y crea profundidad, como ocurre en muchas composiciones pictóricas.

También hay un gesto claro en la decisión de no saturar la imagen. No hay exceso de elementos ni acumulación de referencias. La escena se sostuvo en pocos recursos, pero bien articulados y eso permite que la conexión con la obra original se perciba sin necesidad de explicaciones.

La presencia de Leonora Carrington en este contexto no es arbitraria, aunque nació en Inglaterra, su obra se desarrolló en gran parte en México, donde encontró un espacio para expandir su imaginario. Su influencia atraviesa generaciones y disciplinas, y esta aparición en la MET Gala funciona como recordatorio de esa vigencia.

Más allá del impacto visual, lo que resulta interesante es la forma en que se traslada una pintura —un objeto estático— a un evento en movimiento. La escena cambia según el ángulo, se activa con el desplazamiento y se completa en tiempo real. No es una reproducción, es una interpretación.

En una alfombra donde muchas propuestas se agotan en el primer vistazo, esta logra sostenerse un poco más. No porque sea más compleja, sino porque está mejor pensada.

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