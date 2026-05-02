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Moda

El poderoso azul de Donatella en El diablo viste a la moda 2

El traje azul de Donatella Versace en la secuela no busca impacto inmediato. El color define cómo se percibe su presencia y reorganiza la escena desde la contención

Mayo 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El poderoso azul de Donatella en El diablo viste a la moda 2

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En El diablo viste a la moda 2, la aparición de Donatella Versace no se sostiene en un gesto evidente ni en una construcción exagerada del look. Lo que realmente define su presencia es el azul de su traje: un tono que no intenta atraer, sino fijar la escena en un punto más estable.

La secuela de El diablo viste a la moda nos trajo un momento épico, como aquel de la primera película cuando Andy conoció a Valentino, pero ahora la protagonista fue Donatella Versace con ese azul que proyecta una energía sumamente sofisticada. En psicología del color, los azules profundos suelen asociarse con control emocional, claridad y toma de decisiones sin urgencia. No generan cercanía inmediata; generan distancia y esa distancia, en pantalla, se traduce en autoridad.

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El traje de Donatella Versace es un acierto, con su sastrería es precisa de hombros bien definidos, línea recta y proporciones equilibradas. No hay dramatización en la silueta ni intención de exagerar el cuerpo. Es una estructura pensada para sostener el color, no para competir con él. Eso cambia completamente el orden de lectura donde primero se percibe el azul, después la forma.

Cuando se observa la escena en la terraza, el efecto se vuelve más evidente. Sentada frente a Emily que lleva un look más expresivo, su presencia se impone y es que sin duda, Donatella es uno de los personajes más importantes de la industria actualmente, después de que su hermano Gianni perdiera la vida en un atentado fuera de su mansión.

El cabello lacio elimina volumen innecesario; el maquillaje no introduce tonos que rompan la armonía general de ese azul profundo y destaca entre el escenario lleno de otros colores como verdes y marrones. Todo está alineado para que el color funcione como eje.

Este tipo de elección también habla de cómo se representa el poder hoy dentro de la moda, el azul aquí no está para verse bien, está para definir una posición dentro de la escena.

La aparición de Donatella Versace en El diablo viste a la moda 2 encuentra en este traje su punto más claro. No es el corte lo que domina, ni los detalles del look. Es el color, y la forma en la que ese color organiza todo lo demás.

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