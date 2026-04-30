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Moda

Bvlgari llega a Monterrey —y así es su nueva boutique

La nueva boutique de Bvlgari en Monterrey integra arquitectura, joyería y cultura en una experiencia que conecta el legado romano con la escena contemporánea del norte del país

Abril 30, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Bvlgari llega a Monterrey —y así es su nueva boutique

Cortesía

La llegada de Bvlgari a Monterrey no se plantea como una simple apertura comercial, sino como una declaración de cómo una casa histórica puede insertarse en un contexto local sin perder identidad. Ubicada dentro de El Palacio de Hierro, la nueva boutique propone una lectura espacial donde el lujo no se exhibe de forma evidente, sino que se construye a través de materiales, referencias y atmósferas.

Desde el acceso, el lenguaje es claro: travertino, mármol Botticino y una paleta que remite al Mediterráneo establecen un vínculo directo con Roma, ciudad fundacional de la marca. La estrella Condotti de ocho puntas —símbolo recurrente en el universo Bvlgari— aparece como punto de anclaje visual, pero también como gesto de continuidad entre la tienda insignia en Via Condotti y este nuevo espacio en el norte de México. No es una réplica, sino una traducción.

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La elección de Monterrey tampoco es casual. La ciudad ha consolidado una escena donde arquitectura, diseño y consumo de lujo conviven con naturalidad. En ese contexto, la boutique se integra sin estridencias, apelando a un público que reconoce el valor del detalle más allá del logotipo.

En el interior, las colecciones funcionan como extensión del espacio. Líneas como Serpenti o B.zero1 no se presentan como piezas aisladas, sino como parte de un sistema donde tradición e innovación coexisten. La joyería, la relojería y los accesorios dialogan con el entorno, reforzando una idea clave donde el objeto de lujo no se entiende solo por su forma, sino por el universo que lo sostiene.

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Bvlgari en Monterrey

Cortesía Bvlgari

La inauguración, encabezada por Renata Notni, continuó fuera de la boutique, trasladando la conversación hacia lo cultural. El evento en Museo La Milarca evitó el formato predecible y apostó por una experiencia más articulada, donde música y gastronomía tuvieron el mismo peso que la moda.

La presentación de Ceci de la Cueva introdujo un componente escénico que reforzó la narrativa de la noche, mientras que la cena a cargo de Pangea —bajo la dirección de Guillermo González Beristáin— llevó esa lógica al terreno culinario, combinando técnica francesa con ingredientes del noreste mexicano.

Más allá del evento, lo relevante está en cómo Bvlgari plantea su presencia en México: no como expansión, sino como adaptación estratégica. La boutique en Monterrey no intenta imponer una estética, sino integrarse a un ecosistema donde el lujo se define tanto por su herencia como por su capacidad de reinterpretarse en nuevos contextos.

bvlgari embajadora inauguración
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