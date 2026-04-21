Moda

El cardigan cropped se convierte en top y redefine el street style esta primavera

Ajustado, ligero y con actitud relajada, el cardigan corto se posiciona como pieza central en looks urbanos que mezclan comodidad y precisión

Abril 21, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
El cardigan dejó de ser una capa funcional para convertirse en protagonista esta temporada. En su versión cropped y ajustada no acompaña, en un giro de frescura, se posiciona como protagonista de la primavera 2026. Abotonado al frente, con escote suave y tejido ligero, funciona como top y establece una silueta más directa, sin intermediarios.

Lo interesante no es solo la prenda, sino cómo se integra al look de Iris Law caminando en las calles de Nueva York. Aquí aparece combinado con shorts deportivos de corte amplio, creando un contraste natural con la parte superior —más cercana al cuerpo— equilibra el volumen relajado de la parte inferior. No hay rigidez, pero sí intención.

El color también juega un papel clave. El rosa, en un tono limpio y sin saturación, introduce un punto de suavidad que no cae en lo predecible. Se aleja del cliché romántico y se mueve hacia algo más funcional durante los atardeceres de la Gran Manzana. En combinación con el negro de los shorts, el resultado se mantiene controlado.

Este tipo de styling responde a una lógica clara dentro del street style actual que consiste en mezclar códigos sin que uno anule al otro. Lo deportivo no desplaza lo femenino, lo cotidiano no elimina lo pulido. Todo convive en un mismo plano. El cardigan cropped, en este contexto, actúa como pieza de transición entre ambos lenguajes.

Los detalles refuerzan esa lectura. Las sandalias de tiras finas aportan ligereza visual y estilizan sin interferir. El bolso Tabby Shoulder Bag 26 With Quilting de Coach estructurado introduce un elemento más definido que ordena el conjunto. Nada sobra, pero tampoco falta. Cada elemento tiene una función específica.

Cardigan cropped para primavera 2026

Otro punto importante es la proporción. El largo del cardigan cropped —apenas por encima de la cintura— permite marcar la figura sin necesidad de ajustes extremos. Esto lo convierte en una opción fácil de adaptar ya que funciona con pantalones amplios, faldas o incluso capas adicionales sin perder claridad en la silueta.

Esta evolución del cardigan cropped no responde a una tendencia aislada. Forma parte de un movimiento más amplio donde las prendas tradicionalmente secundarias pasan al frente. Se replantea su uso, se ajusta su forma y se elimina cualquier dependencia de otras capas.

Cardigan cropped para primavera 2026

El resultado es una pieza versátil, directa y fácil de incorporar. No exige estilismo complejo ni combinaciones forzadas. Se coloca, se abotona y el look queda resuelto.
El cardigan cropped como top no busca reinventar el armario completo. Ajusta una sola pieza y, con eso, cambia todo el conjunto.

Eurídice Aiymet Garavito García
