Suscríbete
Síguenos en:
Perfumes

El perfume que usaba María Félix sigue siendo símbolo de elegancia absoluta

Un aroma ligado al lujo extremo y a la historia de la perfumería francesa marcó el estilo personal de María Félix; hoy, su rastro es difícil de encontrar y aún más de replicar

Abril 20, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
El perfume que usaba María Félix que es perfecto para Otoño 2024

El perfume que usaba María Félix sigue siendo símbolo de elegancia absoluta

getty images

Hablar de María Félix es entrar en un universo donde la estética no era accesorio, sino extensión de carácter. Su presencia —en pantalla y fuera de ella— se construía con una precisión casi ritual de vestuarios, joyería, peinado y, por supuesto, aroma. Entre los registros documentados por la fundación que preserva su legado, hay un detalle que confirma hasta qué punto cuidaba cada elemento de su imagen: sus prendas aún conservaban el aroma que la acompañó durante años.

Ese aroma es Joy de Jean Patou.

Recomendado...
joyería de María Félix
Moda
El Cartier de María Félix y 9 joyas más que marcaron la historia
Marzo 14, 2021
 · 
Harper’s Bazaar
Los trucos de María Félix
Belleza
Los trucos de María Félix para estar siempre impecable y elegante
Marzo 20, 2022
 · 
Harper’s Bazaar

Lejos de ser una elección casual, esta fragancia sintetizaba una idea muy específica de lujo. Creada en 1930 por el perfumista Henri Alméras para la casa Jean Patou, Joy de Jean Patou nació en un momento particularmente contradictorio: la Gran Depresión. Mientras gran parte del mundo enfrentaba una crisis económica severa, esta creación apostó por lo opuesto —una concentración extraordinaria de materias primas de altísima calidad.

La fórmula es, hasta hoy, uno de los ejemplos más citados de opulencia en perfumería: se estima que para producir 30 ml se requerían miles de flores de jazmín y cientos de rosas de mayo. No era solo un perfume; era una declaración olfativa de abundancia en tiempos de escasez. Esa paradoja explica por qué, durante décadas, fue considerado uno de los perfumes más caros del mundo.

Este es el perfume que llevaba María Félix y podemos seguir usando uno similar.

Este es el perfume que llevaba María Félix

marca

Para alguien como María Félix, esa intensidad no resultaba excesiva, sino coherente con su estilo. Joy de Jean Patou no era una fragancia discreta ni ligera; tenía una presencia clara, floral y profunda, que permanecía. Encajaba con una figura pública que no buscaba pasar desapercibida, sino dominar el espacio.
La historia del perfume, sin embargo, dio un giro importante en años recientes. En 2018, la marca LVMH adquirió Jean Patou. Poco después, la fragancia original dejó de producirse como parte de la reestructuración de la firma. Ese mismo año, el grupo lanzó Joy by Dior bajo la casa Dior, reutilizando el nombre, pero no la composición histórica.

Este punto es clave: el perfume actual que lleva el nombre Joy no corresponde al que utilizaba María Félix. Son productos distintos, con estructuras olfativas y posicionamientos diferentes.
Entonces, ¿es posible encontrar el original en 2026? Sí, pero no de forma convencional. Joy de Jean Patou se ha convertido en objeto de colección. Aparece ocasionalmente en subastas especializadas y mercados de reventa de perfumería vintage, donde los precios varían según el estado del frasco —abierto o sellado— y su conservación. No hay distribución oficial vigente.

maría félix looks

Más que una recomendación de compra, el caso de este perfume funciona como una cápsula de historia que habla de una época, de una industria y de una mujer que entendía el estilo como una construcción total. El aroma que eligió no era tendencia ni capricho; era coherencia con su identidad. Y quizá por eso sigue siendo relevante, porque no se trataba solo de oler bien, sino de dejar una impresión imposible de ignorar.

María Félix Mejores perfumes perfumes originales perfumes de mujer
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_658915672_18571894816022604_1618271579667381978_n.jpg
Perfumes
Wild Vetiver de Creed: el perfume unisex que domina la primavera 2026
Abril 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Young beautiful muscular attractive fit girl stretch her hand muscles after heavy hardcore workout training in the gym close up
Perfumes
Perfumes con olor a talco que funcionan después de entrenar —y no se sienten pesados en primavera
Abril 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sighting at Incheon International Airport
Perfumes
Por qué las it girls están usando perfumes coreanos en 2026
Abril 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
eating a banana
Perfumes
Perfumes con olor a plátano —que son perfectos para primavera
Abril 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Soft Shyness with a Summer Flower
Perfumes
5 perfumes frescos y sofisticados que evocan un jardín primaveral
Notas florales, verdes y luminosas que construyen fragancias elegantes, ligeras y con carácter, ideales para quienes buscan una estela limpia y refinada
Marzo 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-officialpoi-4974766.jpg
Perfumes
¿A qué huele la felicidad? Notas olfativas y perfumes que traducen esa sensación en tu piel
Entre cítricos luminosos, flores envolventes y acordes cálidos, la perfumería de lujo ha encontrado formas de interpretar la felicidad a través del olfato
Marzo 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
5 perfumes de lujo para mujeres que buscan presencia, carácter y larga duración.jpg
Perfumes
5 perfumes para mujeres que proyectan presencia, carácter y tienen larga duración
Estas 5 fragancias de alta gama con estela intensa y fijación prolongada te acompañaran jornadas extensas sin perder sofisticación ni carácter
Febrero 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿A qué huele Rosalía.jpg
Perfumes
¿A qué huele Rosalía?
La artista española encabeza la campaña de Euphoria Elixirs, tres nuevas composiciones ultra concentradas que reinterpretan la vainilla desde la intensidad, la luz y la profundidad
Febrero 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García