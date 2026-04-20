El perfume que usaba María Félix sigue siendo símbolo de elegancia absoluta

Hablar de María Félix es entrar en un universo donde la estética no era accesorio, sino extensión de carácter. Su presencia —en pantalla y fuera de ella— se construía con una precisión casi ritual de vestuarios, joyería, peinado y, por supuesto, aroma. Entre los registros documentados por la fundación que preserva su legado, hay un detalle que confirma hasta qué punto cuidaba cada elemento de su imagen: sus prendas aún conservaban el aroma que la acompañó durante años.

Ese aroma es Joy de Jean Patou.

Lejos de ser una elección casual, esta fragancia sintetizaba una idea muy específica de lujo. Creada en 1930 por el perfumista Henri Alméras para la casa Jean Patou, Joy de Jean Patou nació en un momento particularmente contradictorio: la Gran Depresión. Mientras gran parte del mundo enfrentaba una crisis económica severa, esta creación apostó por lo opuesto —una concentración extraordinaria de materias primas de altísima calidad.

La fórmula es, hasta hoy, uno de los ejemplos más citados de opulencia en perfumería: se estima que para producir 30 ml se requerían miles de flores de jazmín y cientos de rosas de mayo. No era solo un perfume; era una declaración olfativa de abundancia en tiempos de escasez. Esa paradoja explica por qué, durante décadas, fue considerado uno de los perfumes más caros del mundo.

Este es el perfume que llevaba María Félix marca

Para alguien como María Félix, esa intensidad no resultaba excesiva, sino coherente con su estilo. Joy de Jean Patou no era una fragancia discreta ni ligera; tenía una presencia clara, floral y profunda, que permanecía. Encajaba con una figura pública que no buscaba pasar desapercibida, sino dominar el espacio.

La historia del perfume, sin embargo, dio un giro importante en años recientes. En 2018, la marca LVMH adquirió Jean Patou. Poco después, la fragancia original dejó de producirse como parte de la reestructuración de la firma. Ese mismo año, el grupo lanzó Joy by Dior bajo la casa Dior, reutilizando el nombre, pero no la composición histórica.

Este punto es clave: el perfume actual que lleva el nombre Joy no corresponde al que utilizaba María Félix. Son productos distintos, con estructuras olfativas y posicionamientos diferentes.

Entonces, ¿es posible encontrar el original en 2026? Sí, pero no de forma convencional. Joy de Jean Patou se ha convertido en objeto de colección. Aparece ocasionalmente en subastas especializadas y mercados de reventa de perfumería vintage, donde los precios varían según el estado del frasco —abierto o sellado— y su conservación. No hay distribución oficial vigente.

Más que una recomendación de compra, el caso de este perfume funciona como una cápsula de historia que habla de una época, de una industria y de una mujer que entendía el estilo como una construcción total. El aroma que eligió no era tendencia ni capricho; era coherencia con su identidad. Y quizá por eso sigue siendo relevante, porque no se trataba solo de oler bien, sino de dejar una impresión imposible de ignorar.