Suscríbete
Síguenos en:
Perfumes

Perfumes con olor a talco que funcionan después de entrenar —y no se sienten pesados en primavera

Fragancias con efecto limpio y atalcado que funcionan después del ejercicio: ligeras, discretas y con ese acabado de piel recién bañada que se adapta al ritmo de la primavera

Abril 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Young beautiful muscular attractive fit girl stretch her hand muscles after heavy hardcore workout training in the gym close up

Perfumes con olor a talco que funcionan después de entrenar —y no se sienten pesados en primavera

Srdjanns74/Getty Images

Hay un momento muy específico después de entrenar en el que el perfume deja de ser un gesto estético y se vuelve funcional. No se trata de cubrir el esfuerzo, sino de acompañar esa sensación de limpieza inmediata, de piel fresca y de ropa limpia. Ahí es donde las fragancias con acorde de talco encuentran su mejor ecosistema.

El talco en perfumería —cuando está bien trabajado— no pesa ni invade. No busca protagonismo ni estela intensa. Funciona cerca de la piel, como una extensión de la ducha. Por eso, en primavera y especialmente después del gym o una sesión de natación, se convierte en una elección mucho más lógica que los perfumes dulces o amaderados densos.

Te recomendamos...
joyas para cada signo zodiacal
Moda
Esta es la joyería que debes usar a diario, según tu signo zodiacal
Febrero 08, 2021
 · 
Harper’s Bazaar
Perfumes de mujer más vendidos
Perfumes
Estos son los perfumes de mujer más vendidos de la historia
Mayo 11, 2022
 · 
Harper’s Bazaar

Dentro de esta categoría hay una diferencia clave: no todo lo atalcado sirve para este momento. Las versiones que funcionan son las que se apoyan en almizcles limpios, iris suave o acordes de algodón. Son fragancias que se sienten aireadas, casi transparentes, y que no reaccionan mal con el calor corporal post-entrenamiento.

Entre las opciones más alineadas con esta idea están composiciones como Puro Talco de Officina delle Essenze, que construye toda su identidad alrededor de esa textura de talco limpio sin volverse pesado. Es una fragancia que se queda cerca de la piel y acompaña sin saturar, ideal para aplicarse justo después de cambiarte.

Puro talco.jpg

Puro Talco de Officina delle Essenze

Fragrantica

También está Talco de New Notes, una propuesta más contemporánea donde la nota de talco aparece de forma explícita pero integrada con una sensación más moderna, menos cosmética. Funciona bien si buscas algo ligeramente más perceptible, pero que siga dentro de esa estética pulcra.

Talco news.jpg

Talco de New Notes

Fragrantica

En una línea más suave, Fior di Talco de Helan se inclina hacia lo floral ligero, con un acabado que recuerda a cremas corporales limpias. Es una opción especialmente cómoda si prefieres que el perfume no se sienta como perfume, sino como parte del cuidado personal.

Talco 3.png

Fior di Talco de Helan

Fragrantica

La clave para usarlos después de entrenar está en la cantidad y el punto de aplicación. No necesitan saturación. Un par de atomizaciones en cuello o antebrazos es suficiente para mantener esa sensación de frescura sin competir con el calor del cuerpo. Aplicarlos sobre piel hidratada también ayuda a que el acorde se mantenga suave y uniforme.

En primavera, cuando las temperaturas empiezan a subir, pero aún hay variaciones a lo largo del día, este tipo de fragancias se adapta mejor que las opciones más intensas. No chocan con el ambiente, no se vuelven densas con el movimiento y mantienen esa idea de limpieza constante.

Elegir un perfume con olor a talco para después de entrenar no es una decisión estética en el sentido tradicional. Es una forma de extender ese momento en el que todo se siente limpio, ligero y en equilibrio.

Mejores perfumes perfumes de mujer perfumes originales
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Celebrity Sighting at Incheon International Airport
Perfumes
Por qué las it girls están usando perfumes coreanos en 2026
Abril 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
eating a banana
Perfumes
Perfumes con olor a plátano —que son perfectos para primavera
Abril 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Soft Shyness with a Summer Flower
Perfumes
5 perfumes frescos y sofisticados que evocan un jardín primaveral
Marzo 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-officialpoi-4974766.jpg
Perfumes
¿A qué huele la felicidad? Notas olfativas y perfumes que traducen esa sensación en tu piel
Marzo 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
5 perfumes de lujo para mujeres que buscan presencia, carácter y larga duración.jpg
Perfumes
5 perfumes para mujeres que proyectan presencia, carácter y tienen larga duración
Estas 5 fragancias de alta gama con estela intensa y fijación prolongada te acompañaran jornadas extensas sin perder sofisticación ni carácter
Febrero 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿A qué huele Rosalía.jpg
Perfumes
¿A qué huele Rosalía?
La artista española encabeza la campaña de Euphoria Elixirs, tres nuevas composiciones ultra concentradas que reinterpretan la vainilla desde la intensidad, la luz y la profundidad
Febrero 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Perfumes con caramelo, la nota gourmand que redefine la sensualidad en 2026.jpg
Perfumes
Perfumes con caramelo, la nota gourmand que redefine la sensualidad en 2026
Fragancias con notas de caramelo que equilibran dulzura y profundidad, ideales para quienes buscan una estela cálida con carácter propio
Febrero 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Las familias olfativas que marcarán el rumbo de la perfumería en 2026.jpg
Perfumes
Las familias olfativas que marcarán el rumbo de la perfumería de lujo en 2026
La perfumería mira hacia fórmulas más sensoriales y matizadas. Estas son las familias olfativas que comienzan a definir el gusto y el lenguaje aromático de 2026
Diciembre 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García