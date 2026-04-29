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Perfumes

El nuevo Irresistible de Givenchy que redefine las notas gourmand en primavera

Una composición que mezcla rosa exclusiva, pistache cremoso y neroli en un equilibrio inesperado; así se siente la nueva propuesta de Givenchy con Paulina Goto

Abril 29, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Irresistible de Givenchy, el giro a las notas gourmand que nos sorprenden esta primavera

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La línea Irresistible de Givenchy da un paso distinto con una versión que introduce el lenguaje gourmand sin perder su característica y elegante ligereza. No se trata de un perfume dulce en el sentido tradicional, sino de una construcción más medida, donde cada nota aparece en su momento y con una intención clara.

El eje de la fragancia es la rosa esencial, trabajada como un acorde limpio y preciso. Se percibe fresca, sin ese carácter empolvado que suele asociarse a este tipo de flores. Esta elección define desde el inicio el tono del perfume: luminoso, con aire y sin peso innecesario.

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Sobre esa base floral se incorpora la crema de pistache, que aporta una sensación más envolvente. Aquí está el matiz gourmand, pero tratado con inteligencia. No domina ni vuelve densa la mezcla; más bien suaviza la rosa y le da una textura más redondeada, casi como un velo.

La vainilla aparece de forma sutil, integrada en el fondo. No busca protagonismo ni genera un efecto azucarado evidente. Funciona como soporte, conectando los elementos más frescos con los más cálidos. En paralelo, el neroli introduce un acento brillante que mantiene la fragancia en movimiento y evita que se vuelva plana.

El resultado es una composición que encaja con el clima de primavera 2026 sin sentirse obvia. Tiene una presencia definida, pero no invade. Se percibe cercana, con una estela moderada que se adapta al entorno en lugar de imponerse. Esto la hace versátil ya que funciona en contextos cotidianos y también en momentos donde se busca algo más construido, sin necesidad de cambiar de fragancia.

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Lanzamiento de Irresistible

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Para el lanzamiento de Irresistible, Paulina Goto es la anfitriona especial que refuerza esta lectura. Su presencia conecta con una estética actual, sin excesos, donde el perfume acompaña en lugar de dominar.

¿Dónde y cuándo usar IRRESISTIBLE?

En cuanto a la aplicación, es un perfume versátil con mejor desempeño de día a early night. Si lo aplicas por la mañana, te acompaña bien durante varias horas sin necesidad de reaplicar constantemente.

Este lanzamiento no intenta romper con lo establecido, sino ajustar proporciones. Toma elementos conocidos —floral, cremoso y cítrico— y los organiza de forma que convivan sin competir. El resultado es una fragancia que se mueve con facilidad entre registros, manteniendo siempre una línea clara: presencia controlada, textura suave y un desarrollo que se percibe sin esfuerzo.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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