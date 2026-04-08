Por qué las it girls están usando perfumes coreanos en 2026

Hay un cambio claro en cómo se está usando el perfume, y se nota en quién lo lleva. Las it girls ya no buscan una fragancia que anuncie su llegada antes de entrar a un lugar; prefieren algo que se perciba solo cuando alguien está lo suficientemente cerca. En ese giro, los perfumes coreanos han encontrado el momento exacto para posicionarse.

La razón no es solo estética, aunque sí empieza ahí. Marcas como Tamburins y Nonfiction han construido un lenguaje visual y olfativo que conecta con una idea más afinada de lujo: frascos limpios, composiciones contenidas y una narrativa que no recurre a lo tradicional, pero lo que realmente explica su presencia esta temporada es la forma en la que se integran en la rutina. Estas fragancias funcionan como una extensión del cuidado personal ya que huelen a piel limpia, a crema, a telas frescas y a un sinfín de referencias que transmiten calma y sobriedad, por ello, los perfumes coreanos no compiten con el entorno ni con otros productos propios del cuidado personal, de hecho, se suman. Esa cualidad las vuelve especialmente atractivas en un momento donde la estética clean sigue marcando pauta.

También hay un tema de intención. A diferencia de la perfumería más tradicional, donde la proyección y la duración suelen ser el punto de venta, los perfumes coreanos operan desde otro lugar. No buscan llenar un espacio, sino quedarse en un radio más íntimo. Esa cercanía cambia la experiencia donde el aroma deja de ser un elemento performativo y se vuelve personal y discreto.

Firmas como Granhand refuerzan esta idea con propuestas más artesanales, mientras que BORNTOSTANDOUT introduce una lectura experimental que atrae a quienes buscan algo menos predecible. Aun así, el hilo conductor de la perfumería coreana se mantiene, totalmente coherente con las tendencias beauty que vienen de Asia.

No es casual que este tipo de fragancias gane terreno justo ahora. Hay una fatiga evidente hacia los perfumes demasiado dulces, intensos o reconocibles al instante. En contraste, la perfumería coreana propone algo más difícil de definir, pero más fácil de llevar.

Las it girls no están eligiendo estos perfumes solo por tendencia. Los están eligiendo porque encajan con una forma más precisa de presentarse: sin ruido, pero con intención.