Quién es Role Model, el nuevo novio de Dakota Johnson

El nombre de Role Model comenzó a aparecer con más frecuencia fuera de playlists y recomendaciones musicales desde finales de 2025, cuando surgieron rumores de una relación con Dakota Johnson. La diferencia de edad —ocho años menor que la actriz— se convirtió rápidamente en parte del ángulo mediático, pero no es lo más interesante de la conversación.

Role Model es el proyecto musical de Tucker Pillsbury, nacido el 15 de mayo de 1997 en Maine, Estados Unidos. Antes de dedicarse a la música, su interés estaba en el cine: grababa videos durante la secundaria y llegó a estudiar esa área. El giro ocurrió de forma casi accidental, cuando empezó a experimentar con producción musical durante la universidad. Lo que inició como curiosidad se transformó en una decisión de carrera.

Su propuesta sonora se mueve entre el pop alternativo y una sensibilidad confesional que evita la exageración. Más que construir personajes, sus canciones funcionan como relatos personales que no buscan pulirse demasiado. Esa naturalidad es parte de lo que ha sostenido su crecimiento dentro de una escena donde la autenticidad sigue siendo moneda valiosa.

En cuanto a su trayectoria, comenzó lanzando música de forma independiente en 2016. Con el tiempo firmó con Interscope Records, lo que marcó un punto de expansión en su carrera. Su primer álbum, Rx (2022), estableció el tono de su proyecto, seguido por Kansas Anymore (2024) y una versión extendida publicada en 2025. Entre sus canciones más reconocidas está “Sally, When The Wine Runs Out”, que ha acumulado cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

En lo personal, mantuvo una relación pública con la influencer Emma Chamberlain entre 2020 y 2023. Desde entonces, su vida sentimental había permanecido fuera del foco hasta diciembre de 2025, cuando comenzaron las primeras apariciones junto a Dakota Johnson.

Las señales fueron progresivas: cenas en Los Ángeles, encuentros en grupo y apariciones en eventos, como un concierto de Paul McCartney. La atención creció con cada salida, pero recientemente han circulado las imágenes de ambos besándose que terminaron por confirmar lo que ya era evidente.

Emma Chamberlain y Tucker Pillsbury Frazer Harrison/Getty Images

La relación llega después del cierre de una etapa larga en la vida de Dakota Johnson, quien estuvo durante años con Chris Martin. Sin declaraciones oficiales por parte de ninguno de los dos, el vínculo se mantiene dentro de un registro discreto, lejos de la sobreexposición.