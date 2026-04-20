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Moda

El look natural de Salma Hayek que reivindica con elegancia el paso del tiempo

Canas visibles, maquillaje suave y un vestido a medida marcan una aparición reciente de Salma Hayek que pone en primer plano otra forma de entender la belleza

Abril 20, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El look natural de Salma Hayek que reivindica con elegancia el paso del tiempo

Alberto E. Rodriguez/WireImage

Hay decisiones estéticas que no buscan corregir, sino mostrar con orgullo el paso del tiempo. Durante los Breakthrough Prize en California, Salma Hayek apostó por una imagen que se aleja de la sobreproducción habitual de la alfombra roja y se acerca a algo mucho más interesante: la coherencia con el propio rostro.

El primer gesto está en el cabello. Inspirado en el Old Hollywood clásico, su recogido mantiene volumen y estructura, pero deja ver canas de forma deliberada. No están ocultas ni matizadas en exceso; por el contrario, forman parte primordial del hair look. Este detalle, lejos de ser menor, cambia por completo la lectura de su imagen. No se trata de aparentar juventud, sino de integrar el paso del tiempo dentro de una estética cuidada.

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El maquillaje sigue la misma lógica. La piel se percibe trabajada, pero no cubierta. Hay luminosidad en puntos estratégicos como los pómulos y el puente de la nariz, con una base que respeta la textura natural. En los ojos, las sombras están difuminadas en tonos cálidos y medios, sin contrastes agresivos ni líneas duras, y los labios, en un tono neutro ligeramente satinado, terminan de equilibrar el conjunto sin robar protagonismo.

Otro elemento que refuerza esta narrativa está en las manos. Las uñas, cortas y perfectamente pulidas, prescinden de color. Es una elección precisa: elimina distracciones y suma limpieza visual que pone el foco por completo en la joyería. En un contexto donde la manicura suele ser protagonista, Salma Hayek opta por lo esencial.

12th Breakthrough Prize Ceremony - Arrivals

Salma Hayek en los Breakthrough Prize 2026

Alberto E. Rodriguez/WireImage

El vestido —un diseño a medida de Gucci— introduce contraste sin romper la armonía. Negro, con textura y aplicaciones que capturan la luz, estructura la silueta y aporta profundidad. No compite con el rostro ni con el cabello; funciona como marco. La joyería, presente pero contenida, acompaña sin saturar.

El conjunto no responde a una tendencia aislada, sino a un cambio más amplio en la conversación sobre belleza. Cada vez más figuras públicas optan por reducir capas, suavizar acabados y dejar espacio a la piel real. La postura en esta tendencia es clara, ya que no se busca borrar el paso del tiempo, sino integrarlo con precisión y orgullo.

Lo interesante no es solo cómo se ve, sino lo que propone. Este tipo de elecciones desplazan la idea de perfección rígida hacia una noción más flexible, donde la técnica está al servicio de la identidad y no al revés.

En una industria donde el control absoluto de la imagen sigue siendo la norma, apariciones como esta abren otra posibilidad, una elegancia que no se construye desde la corrección constante, sino desde la aceptación trabajada.

Salma Hayek Gucci red carpet
Eurídice Aiymet Garavito García
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