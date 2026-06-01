El vínculo entre el deporte de élite y las casas de lujo ha evolucionado mucho más allá de los contratos publicitarios tradicionales. Hoy, las marcas buscan figuras capaces de representar una forma de entender el éxito, la disciplina y la influencia cultural. En ese escenario, los atletas se han convertido en protagonistas de una conversación que ya no se limita al rendimiento deportivo. También habla de estilo personal, presencia global y capacidad para conectar con nuevas generaciones.

Es precisamente en ese contexto donde se inscribe la nueva colaboración entre Bvlgari y Santiago Giménez. La maison italiana anunció la incorporación del futbolista mexicano como su nuevo Amigo de la Marca, una alianza que llega en un momento especialmente significativo para el delantero, cuya trayectoria lo ha convertido en una de las figuras más visibles del fútbol internacional.

La elección no resulta casual, Santiago Giménez representa una generación de atletas que ha construido una identidad pública más amplia que los noventa minutos sobre el terreno de juego. Su crecimiento profesional, acompañado de una presencia cada vez más sólida en el panorama global, encaja con la estrategia de las firmas de lujo que buscan interlocutores capaces de dialogar con públicos diversos sin perder autenticidad.

Lejos de los códigos deportivos habituales, el futbolista aparece con una sastrería depurada, camisa blanca abierta al cuello y una selección de piezas que enfatizan la dimensión contemporánea de la relojería y la joyería masculina. El resultado no busca transformar a Santiago Giménez en otra persona, sino mostrar una faceta distinta de una figura que el público conoce principalmente por sus logros deportivos.

Santiago Giménez suma a Bvlgari a su lista de victorias fuera de la cancha Cortesía

Entre las creaciones protagonistas de la campaña destaca el reloj Octo Finissimo de 37 milímetros, una de las colecciones más reconocidas de Bvlgari dentro del universo relojero contemporáneo. También aparece la nueva línea Gold & Steel, además de dos de los diseños más emblemáticos de la casa: Serpenti y B.zero1, piezas que forman parte de la identidad estética de la firma desde hace décadas.

La colaboración fue retratada por el fotógrafo Alfonso Cornelis, quien construye una narrativa visual basada en la precisión, la calma y la confianza. Los retratos evitan los excesos y apuestan por una elegancia contenida, donde la atención recae tanto en las piezas como en la actitud de quien las lleva.

La noticia adquiere un significado adicional al producirse en el año de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para Santiago Giménez, el anuncio coincide con una etapa de máxima exposición internacional, mientras que para Bvlgari representa una oportunidad para fortalecer su relación con una audiencia cada vez más interesada en los cruces entre deporte, moda y lujo.

Más allá de la campaña, la asociación refleja un cambio más amplio dentro de la industria. Los nuevos embajadores ya no son elegidos únicamente por su popularidad, sino por la historia que representan. En el caso de Santiago Giménez, esa historia está marcada por constancia, crecimiento y una proyección internacional que continúa expandiéndose. Valores que, desde perspectivas distintas, también forman parte del lenguaje que las grandes maisons buscan transmitir hoy.

Santiago Giménez suma a Bvlgari a su lista de victorias fuera de la cancha Cortesía

Con esta incorporación, Bvlgari suma a uno de los nombres más relevantes del deporte mexicano contemporáneo, mientras que Santiago Giménez añade un nuevo capítulo a una carrera que sigue ampliando su alcance mucho más allá de la cancha.