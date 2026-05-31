Mucho antes de Dua Lipa, Bianca Jagger llevó este look de novia que hizo historia

La moda nupcial suele avanzar a través de pequeñas variaciones sobre una misma idea. Cambian los tejidos, las proporciones o los acabados, pero pocas veces surge una imagen capaz de alterar la conversación completa. Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando Bianca Jagger llegó a su boda con una propuesta que desafiaba las expectativas de su época. En lugar de apostar por el vestido voluminoso que dominaba el imaginario nupcial de principios de los años setenta, eligió una combinación que todavía hoy sigue siendo reconocible a simple vista.

Las fotografías de aquel día conservan intacta su capacidad para llamar la atención. Bianca Jagger apareció con un blazer blanco de inspiración sastre, una falda larga y un enorme sombrero de ala ancha que enmarcaba el rostro de una forma casi cinematográfica. La elección resultó especialmente llamativa porque introducía elementos asociados al guardarropa masculino dentro de un contexto históricamente dominado por códigos mucho más tradicionales.

La boda tuvo lugar en Saint-Tropez en 1971 y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la moda de la época. El conjunto diseñado por Yves Saint Laurent no dependía de bordados excesivos, volumen dramático ni recursos complejos. Su fuerza estaba en la construcción de la silueta y en la seguridad con la que era llevado.

Más de cinco décadas después, esa imagen continúa apareciendo cada vez que una celebridad decide alejarse del vestido de novia convencional. No se trata únicamente del traje sastre. Lo que permanece vigente es la combinación de varias decisiones muy concretas como la estructura del blazer, la limpieza visual del blanco absoluto y, sobre todo, el protagonismo de un sombrero que transformó un conjunto elegante en una declaración estética reconocible al instante.

Bianca y Mick Jagger 1971 Getty images

La influencia de Bianca Jagger también ayuda a explicar por qué ciertas fórmulas regresan constantemente a la conversación de moda. Mientras algunas tendencias quedan atrapadas en una década específica, otras logran mantenerse relevantes porque ofrecen alternativas reales. Su propuesta abrió espacio para una visión distinta de la novia: una mujer que podía elegir líneas precisas, prendas de sastrería y accesorios inesperados sin perder sofisticación.

Otro aspecto que mantiene vivo el interés por aquellas fotografías es la actualidad de las proporciones. El blazer marcado en la cintura, las solapas pronunciadas y el equilibrio entre estructura y fluidez encajan con muchas de las preferencias contemporáneas. Observadas hoy, las imágenes no transmiten nostalgia; transmiten modernidad y actualidad.

Quizá por eso el legado de Bianca Jagger sigue siendo objeto de conversación cada vez que la moda vuelve la mirada hacia las bodas civiles, los trajes blancos o los accesorios de gran escala. Su elección no quedó limitada a un momento específico de la cultura popular. Terminó convirtiéndose en una referencia visual capaz de atravesar generaciones.

Pocas novias consiguen construir una imagen que siga siendo reconocida más de cincuenta años después. Bianca Jagger lo hizo con una combinación de sencillez, precisión y personalidad. Y ese es precisamente el motivo por el que su nombre continúa apareciendo cuando se habla de algunas de las decisiones más memorables en la historia de la moda nupcial, hoy retomada por Dua Lipa en Londres.