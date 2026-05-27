Bvlgari convierte zafiros, serpientes y diamantes enormes en joyas que parecen esculturas

Durante varios años, gran parte del lujo intentó verse silencioso. Las joyas se volvieron más pequeñas, los colores más discretos y la idea de sofisticación empezó a confundirse con invisibilidad. Bvlgari acaba de moverse hacia el extremo opuesto. Su nueva colección de Alta Joyería, Eclettica, recupera algo que parecía casi olvidado dentro de las grandes maisons: el deseo de impresionar visualmente desde el exceso, el volumen y la construcción artística.

Lo interesante es que no se trata únicamente de diamantes enormes o piedras raras. La colección funciona porque muchas piezas parecen objetos escultóricos antes que accesorios tradicionales. Hay collares que se comportan como tela, serpientes construidas desde espacio negativo y estructuras móviles que cambian completamente de forma sobre el cuerpo.

Esa idea aparece especialmente en las piezas transformables, uno de los ejes más fuertes de la colección. Bvlgari presentó 15 creaciones capaces de modificarse o reacomodarse de distintas maneras, la cifra más alta que la firma ha mostrado hasta ahora.

El resultado no se siente práctico en el sentido cotidiano, sino teatral. Las joyas dejan de verse estáticas y empiezan a comportarse casi como arquitectura portátil.

El collar Seres Scarf probablemente resume mejor esa intención. Construido con más de mil componentes individuales y cientos de horas de trabajo artesanal, cae sobre el cuello como si fuera una bufanda líquida hecha de zafiros y esmeraldas. La referencia visual no parece venir únicamente de la joyería clásica, sino también de pintura Art Deco y retratos de Tamara de Lempicka. El movimiento importa tanto como las piedras.

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Otro de los elementos que domina la colección es la serpiente, uno de los símbolos históricos de Bvlgari. Pero aquí el motivo aparece reinterpretado desde una lógica mucho más escultórica. En lugar de limitarse a reproducir formas literales, algunas piezas juegan con geometrías, vacíos y reflejos para insinuar el cuerpo de la serpiente sin mostrarlo completamente.

La pulsera Serpenti Infinia, por ejemplo, utiliza un diamante central tallado específicamente para seguir la anatomía curva del diseño. Lo interesante no es solamente el tamaño de la piedra, sino cómo la estructura completa hace que el diamante parezca expandirse visualmente más allá de sus quilates reales.

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También hay una obsesión evidente con el color. Después de varias temporadas dominadas por joyería extremadamente blanca o minimalista, Eclettica vuelve a usar piedras intensas y contrastes fuertes. Zafiros Padparadscha, esmeraldas colombianas, ónix negro y diamantes amarillos aparecen juntos en composiciones donde el objetivo no es suavizar el impacto visual, sino amplificarlo.

Eso hace que la colección se sienta mucho más cercana al arte contemporáneo que a la idea clásica de joyería elegante y discreta. Algunas piezas incluso parecen diseñadas primero como objetos visuales y después como accesorios portables.

El collar Secret Garden refleja muy bien esa intención. Construido alrededor de un zafiro Padparadscha de Sri Lanka de más de 26 quilates, mezcla tonos rosa, naranja, verde y negro con una intensidad cromática que recuerda más a una pintura iluminada al atardecer que a una pieza tradicional de Alta Joyería.

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También resulta interesante cómo Bvlgari utiliza referencias artísticas sin convertirlas en algo literal. Hay ecos de arquitectura romana, escultura abstracta y pintura italiana, pero filtrados desde una estética mucho más maximalista y contemporánea.

La colección llega además en un momento donde el lujo parece empezar a cansarse de la neutralidad extrema. Después de años donde la sofisticación dependía de verse silenciosa, muchas firmas están regresando a códigos más teatrales y visuales.

Bvlgari simplemente decidió llevar esa idea mucho más lejos.

Y probablemente ahí está la razón por la que Eclettica funciona tan bien visualmente. Las piezas no intentan desaparecer dentro del look. Intentan convertirse en el centro absoluto de la imagen.