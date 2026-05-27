Suscríbete
Síguenos en:
Moda

Bvlgari convierte zafiros, serpientes y diamantes enormes en joyas que parecen esculturas

La colección Eclettica deja atrás la discreción y apuesta por piezas transformables, piedras gigantes y volúmenes que rozan el arte contemporáneo

Mayo 27, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
275962_007_mak.jpg

Bvlgari convierte zafiros, serpientes y diamantes enormes en joyas que parecen esculturas

Cortesía

Durante varios años, gran parte del lujo intentó verse silencioso. Las joyas se volvieron más pequeñas, los colores más discretos y la idea de sofisticación empezó a confundirse con invisibilidad. Bvlgari acaba de moverse hacia el extremo opuesto. Su nueva colección de Alta Joyería, Eclettica, recupera algo que parecía casi olvidado dentro de las grandes maisons: el deseo de impresionar visualmente desde el exceso, el volumen y la construcción artística.

Lo interesante es que no se trata únicamente de diamantes enormes o piedras raras. La colección funciona porque muchas piezas parecen objetos escultóricos antes que accesorios tradicionales. Hay collares que se comportan como tela, serpientes construidas desde espacio negativo y estructuras móviles que cambian completamente de forma sobre el cuerpo.

También te interesa...
Tras la muerte de Isak Andic, MANGO se prepara para elegir a su sucesor.png
Moda
Tras la muerte de Isak Andic, MANGO se prepara para elegir a su sucesor
Diciembre 16, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mango New Collection Launch at Centre Pompidou - Photocall And Party
Celebridades
El legado de Isak Andic, fundador de MANGO que murió en un accidente de montaña
Diciembre 14, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Esa idea aparece especialmente en las piezas transformables, uno de los ejes más fuertes de la colección. Bvlgari presentó 15 creaciones capaces de modificarse o reacomodarse de distintas maneras, la cifra más alta que la firma ha mostrado hasta ahora.
El resultado no se siente práctico en el sentido cotidiano, sino teatral. Las joyas dejan de verse estáticas y empiezan a comportarse casi como arquitectura portátil.

El collar Seres Scarf probablemente resume mejor esa intención. Construido con más de mil componentes individuales y cientos de horas de trabajo artesanal, cae sobre el cuello como si fuera una bufanda líquida hecha de zafiros y esmeraldas. La referencia visual no parece venir únicamente de la joyería clásica, sino también de pintura Art Deco y retratos de Tamara de Lempicka. El movimiento importa tanto como las piedras.

275306_010_mak.jpg

Bvlgari

Otro de los elementos que domina la colección es la serpiente, uno de los símbolos históricos de Bvlgari. Pero aquí el motivo aparece reinterpretado desde una lógica mucho más escultórica. En lugar de limitarse a reproducir formas literales, algunas piezas juegan con geometrías, vacíos y reflejos para insinuar el cuerpo de la serpiente sin mostrarlo completamente.

La pulsera Serpenti Infinia, por ejemplo, utiliza un diamante central tallado específicamente para seguir la anatomía curva del diseño. Lo interesante no es solamente el tamaño de la piedra, sino cómo la estructura completa hace que el diamante parezca expandirse visualmente más allá de sus quilates reales.

BULGARI_Serpenti_Perceptra_Detail_CMYK.jpg

Bvlgari

También hay una obsesión evidente con el color. Después de varias temporadas dominadas por joyería extremadamente blanca o minimalista, Eclettica vuelve a usar piedras intensas y contrastes fuertes. Zafiros Padparadscha, esmeraldas colombianas, ónix negro y diamantes amarillos aparecen juntos en composiciones donde el objetivo no es suavizar el impacto visual, sino amplificarlo.

Eso hace que la colección se sienta mucho más cercana al arte contemporáneo que a la idea clásica de joyería elegante y discreta. Algunas piezas incluso parecen diseñadas primero como objetos visuales y después como accesorios portables.

El collar Secret Garden refleja muy bien esa intención. Construido alrededor de un zafiro Padparadscha de Sri Lanka de más de 26 quilates, mezcla tonos rosa, naranja, verde y negro con una intensidad cromática que recuerda más a una pintura iluminada al atardecer que a una pieza tradicional de Alta Joyería.

275962_003_mak.jpg

Bvlgari

También resulta interesante cómo Bvlgari utiliza referencias artísticas sin convertirlas en algo literal. Hay ecos de arquitectura romana, escultura abstracta y pintura italiana, pero filtrados desde una estética mucho más maximalista y contemporánea.
La colección llega además en un momento donde el lujo parece empezar a cansarse de la neutralidad extrema. Después de años donde la sofisticación dependía de verse silenciosa, muchas firmas están regresando a códigos más teatrales y visuales.

Bvlgari simplemente decidió llevar esa idea mucho más lejos.
Y probablemente ahí está la razón por la que Eclettica funciona tan bien visualmente. Las piezas no intentan desaparecer dentro del look. Intentan convertirse en el centro absoluto de la imagen.

Bulgari alta joyería Roma
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Tennis French Open
Moda
Roland Garros 2026 vuelve a poner de moda la mini falda plisada
Mayo 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
guess-house-2026-dos-decadas-floreciendo-en-mexico.jpeg
Moda
Guess House 2026: dos décadas floreciendo en México
Mayo 26, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
OFFICIAL CROP_IMG_1973_Final_ImagenBaja.jpg
Moda
Gucci convirtió una pelota de tenis en manzana
Mayo 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Diana At Polo
Moda
Las gafas oversize con aire retro que Lady Di ya llevaba mucho antes del verano 2026
Mayo 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
PANKENTIA_020_PIECES_0422_CMJN.jpg
Moda
Cartier abandona la discreción y lleva el color al centro de su nueva colección de Alta Joyería
Piedras escultóricas, combinaciones cromáticas inesperadas y siluetas menos rígidas marcan el giro más interesante de la alta joyería reciente
Mayo 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_702028630_1589897206503771_1468774593641209793_n (1).jpg
Moda
Todo lo que debes saber sobre la colección de Zara con Bad Bunny
La línea Benito Antonio ya tiene fecha de lanzamiento, estética definida y más de 100 piezas confirmadas entre sastrería, básicos amplios y ropa de verano
Mayo 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_704614808_18597955486000169_652119767740430255_n (1).jpg
Moda
Antonela Roccuzzo cambia el traje clásico por la sastrería relajada de 2026
La raya diplomática deja de verse rígida cuando aparece en chalecos abiertos, pantalones amplios y siluetas mucho más suaves
Mayo 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Lady Di pañuelo.jpg
Moda
Cannes 2026 recupera el vestido azul más recordado de Lady Di
La silueta fluida, el chiffon translúcido y la gargantilla integrada trajeron de vuelta uno de los códigos visuales más recordados de la alfombra roja de los ochenta
Mayo 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García