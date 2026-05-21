Todo lo que debes saber sobre la colección de Zara con Bad Bunny

La colección funciona porque no intenta convertir a Bad Bunny en diseñador de pasarela. Lo que Zara está haciendo aquí es traducir la forma en la que Benito realmente se viste cuando no está en un escenario exageradamente conceptual: pantalones amplios, sastrería relajada, camisetas oversized, texturas utilitarias y siluetas que mezclan streetwear con ropa mucho más pulida. Esa combinación ya se había visto en sus apariciones recientes, especialmente durante el Super Bowl 2026 y la Met Gala, donde llevó looks desarrollados junto con Zara.

Lo primero que sí está confirmado es el nombre de la colección: Benito Antonio, usando el nombre real del artista, Benito Antonio Martínez Ocasio. También está confirmado que la línea fue desarrollada junto a su director creativo Janthony Oliveras y que incluye alrededor de 150 piezas.

La estética gira alrededor de varias cosas que Bad Bunny lleva años incorporando a su imagen pública: ropa amplia, tailoring relajado, referencias utilitarias y elementos visuales ligados a Puerto Rico. Distintos medios que ya tuvieron acceso anticipado mencionan gráficos inspirados en infraestructura urbana puertorriqueña, texturas artesanales y prendas de verano mucho más ligeras de lo que normalmente se asocia con una colaboración celebrity-fashion.

Algo importante es que Zara no está posicionando la colección como lujo inaccesible. Los precios publicados hasta ahora se mantienen dentro del rango habitual de la marca. Aunque todavía no hay información oficial sobre los precios, se calcula que habrá prendas de alrededor de 29,95 euros, sudaderas cerca de 49,95 y piezas de sastrería que alcanzan aproximadamente 129 o 149 euros.

La campaña también ya tiene varios elementos confirmados. Fue fotografiada en Puerto Rico por Stillz, colaborador frecuente de Bad Bunny, y la identidad visual fue desarrollada junto al estudio M/M Paris. Otro dato sobre la colección es que el lanzamiento arrancó con una pop-up en Plaza Las Américas, en San Juan, Puerto Rico, donde el propio artista apareció por sorpresa durante la apertura.

La colección llega además en un momento donde Bad Bunny ya había empezado a acercarse mucho más a la moda como parte central de su imagen pública. En los últimos años colaboró con Adidas, Calvin Klein y Gucci, además de construir una estética masculina mucho más flexible entre tailoring, prendas deportivas y styling genderless.

Y justo ahí parece estar el punto fuerte de esta colaboración con Zara. No se siente como merch tradicional ni como cápsula hecha únicamente para fans. Visualmente se acerca más a un guardarropa cotidiano filtrado por el estilo personal de Benito: ropa amplia, piezas fáciles de combinar y siluetas menos rígidas que la moda masculina tradicional.

Por ahora, lo que no está confirmado oficialmente son posibles nuevas fechas de lanzamiento adicionales, cantidades exactas por país o futuras expansiones de la colaboración. Tampoco existe información oficial sobre una segunda colección. Todo eso sigue siendo especulación en redes sociales.

Lo que sí está claro es que Zara encontró una forma distinta de trabajar con una celebridad, no copiando un personaje escénico exagerado, sino construyendo una colección alrededor de cómo Bad Bunny realmente se viste fuera del performance.