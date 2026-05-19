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Las pedicuras coloridas regresan este verano y hacen que cualquier sandalia se vea mejor

Frutas miniatura, amarillo mantequilla y acabados glossy convierten a las pedicuras de verano en uno de los detalles más divertidos de 2026

Mayo 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Las pedicuras coloridas regresan este verano y hacen que cualquier sandalia se vea mejor

Fahroni/Getty Images

Durante mucho tiempo, las pedicuras quedaron atrapadas entre dos extremos: tonos nude casi invisibles o rojos clásicos que se repetían cada verano. Ahora la conversación cambió por completo. Los diseños para pies empezaron a recuperar color, dibujos simples y combinaciones mucho más relajadas que funcionan especialmente bien con sandalias abiertas, jeans claros, trajes de baño y ropa de lino.

Lo interesante es que esta nueva etapa de las pedicuras veraniegas no busca verse demasiado producida. Incluso los diseños más llamativos mantienen cierta frescura visual. Las uñas de limón, sandía, flores blancas o puntos gráficos funcionan porque transmiten una sensación ligera y divertida sin caer en exceso decorativo.

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El amarillo mantequilla aparece como uno de los colores más fuertes de la temporada. Tiene suficiente intensidad para llamar la atención en sandalias abiertas, pero sigue viéndose limpio bajo luz natural. Además, favorece muchísimo la piel bronceada porque genera contraste cálido sin endurecer el tono del pie.

Cuando se combina con pequeños dibujos blancos o negros, como lunares o flores minimalistas, el resultado se siente mucho más moderno que una pedicura completamente lisa.
Las frutas pequeñas también están dominando Pinterest y TikTok, especialmente limones y sandías. Parte de su éxito tiene que ver con el tamaño de la uña del pie: los diseños miniatura funcionan mejor ahí que en manicuras largas porque no saturan visualmente. Un detalle pequeño sobre una base translúcida puede transformar por completo unas sandalias sencillas.

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Pedicure para el verano

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Otro cambio importante está en el acabado. Las pedicuras actuales casi siempre llevan brillo intenso tipo gel. Ese efecto glossy ayuda a que los colores se vean más frescos y hace que incluso tonos pastel muy suaves tengan profundidad bajo el sol.

Las versiones acuarela también empiezan a ganar terreno en pedicura. Los degradados pastel y manchas translúcidas funcionan particularmente bien para quienes no quieren nail art figurativo, pero sí algo más interesante que un color sólido.
Además, tienen una ventaja práctica: cuando la pedicura empieza a crecer, las transiciones suaves hacen menos evidente el desgaste.

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Pedicure para verano

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La razón por la que estas pedicuras funcionan tan bien en verano tiene mucho que ver con el contexto visual de la temporada. La ropa suele ser más ligera, aparecen telas claras, accesorios coloridos y mucho más espacio de piel visible. En ese escenario, las uñas de los pies dejan de ser un detalle secundario y empiezan a formar parte del styling completo.

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Pedicure verano

Instagram

También influye el regreso de sandalias minimalistas y flip flops elevadas. Cuando el calzado expone casi todo el pie, la pedicura adquiere más protagonismo automáticamente. Por eso muchas personas están optando por diseños más expresivos aunque mantengan uñas cortas y formas naturales.

Las bases lechosas siguen siendo la opción más elegante para quienes prefieren algo discreto, especialmente acompañadas de detalles diminutos en tonos pastel. Pero si la idea es que la pedicura realmente destaque en vacaciones, los colores tropicales brillantes siguen siendo los que mejor funcionan visualmente en exteriores.

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Pedicure verano

Instagram

Lo más interesante es que ya no existe presión por mantener una estética perfectamente coordinada. Hoy las pedicuras pueden verse juguetonas, ligeramente kitsch o incluso infantiles sin sentirse fuera de lugar. Ese cambio volvió mucho más divertida una categoría que durante años estuvo dominada por opciones extremadamente seguras.

pedicure nail art Verano
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