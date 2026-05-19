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Belleza

El tono cobrizo de Julianne Moore que favorece especialmente a mujeres de 50+

Reflejos dorados suaves, profundidad avellana y un acabado natural hacen que el cobrizo de Julianne Moore se vea luminoso y favorecedor después de los 50

Mayo 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Garance" Screening - The 79th Annual Cannes Film Festival

El tono cobrizo de Julianne Moore que favorece especialmente a mujeres de 50+

Neilson Barnard/Getty Images

No todos los pelirrojos funcionan igual después de cierta edad. Algunos endurecen las facciones, otros resaltan demasiado las líneas de expresión y muchos terminan viéndose artificiales bajo ciertas luces. Por eso el cabello de Julianne Moore sigue llamando la atención cada vez que aparece en una alfombra roja ya que su color mantiene calidez, profundidad y luminosidad sin caer en el exceso de pigmento que suele hacer que un cobrizo pierda sofisticación.

Durante su aparición en Cannes 2026, la actriz llevó un tono cobrizo suave con base ligeramente avellana y reflejos dorados muy discretos. El resultado se veía natural incluso bajo los flashes intensos de la alfombra roja, algo difícil de lograr con este tipo de colores. La clave está en que el cabello no intenta verse intensamente rojo. Todo el trabajo del tono ocurre en matices cálidos y translúcidos que acompañan la piel en lugar de competir con ella.

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Ese detalle importa especialmente después de los 50. Los cobres demasiado anaranjados o saturados suelen marcar más las zonas de textura en el rostro y pueden generar contraste excesivo con la piel. El color que lleva Julianne Moore hace exactamente lo contrario pues suaviza visualmente las facciones y aporta luz alrededor del rostro sin endurecer la expresión.

También ayuda mucho la longitud del corte. El cabello recto a la clavícula mantiene movimiento, pero conserva suficiente peso para que el tono se vea uniforme y brillante. Si fuera demasiado largo, el color perdería dimensión; si fuera más corto, podría verse más rígido. La raya al centro y el acabado liso terminan reforzando esa sensación limpia y elegante que caracteriza el styling de la actriz desde hace años.

Otro punto interesante es cómo el cobrizo interactúa con el vestido rojo intenso firmado por Bottega Veneta que llevó en Cannes 2026. En teoría, mezclar un vestido tan vibrante con cabello cálido podría saturar toda la imagen. Sin embargo, el tono del cabello tiene suficiente profundidad marrón para equilibrar el look completo. Ahí se nota la diferencia entre un cobre trabajado desde naturalidad y uno pensado únicamente para llamar la atención.

El maquillaje también está construido alrededor de esa idea. Julianne Moore evitó labios oscuros o contour pesado. La piel se mantuvo luminosa, los ojos apenas definidos y el rubor en tonos suaves. Todo permite que el cabello siga siendo protagonista sin sentirse exagerado.

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El tono cobrizo de Julianne Moore que favorece especialmente a mujeres de 50+

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En 2026, este tipo de pelirrojos refinados están regresando con fuerza porque responden a una búsqueda mucho más relajada del color. Después de varios años dominados por rubios helados, cobres vibrantes y transformaciones extremas, muchas mujeres están volviendo a tonos que aporten dimensión y luz sin requerir una estética demasiado artificial.

Además, el cobrizo suave tiene una ventaja importante frente a otros tonos y es que envejece mejor visualmente. A diferencia de algunos rubios muy claros o negros demasiado sólidos, este tipo de color mantiene profundidad y movimiento incluso cuando aparecen cambios naturales en la textura del cabello.

El look de Julianne Moore funciona precisamente porque entiende ese equilibrio. No intenta verse juvenil de manera forzada ni convertir el color en una declaración exagerada. El cabello acompaña el rostro, ilumina la piel y aporta sofisticación sin sentirse rígido.

Y esa probablemente sea la razón por la que sigue siendo uno de los tonos más elegantes para mujeres de 50+ que quieren cambiar de color sin perder naturalidad.

Julianne Moore Cannes Bottega Veneta
Eurídice Aiymet Garavito García
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