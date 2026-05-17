Suscríbete
Síguenos en:
Moda

La historia detrás del desfile de Gucci en Times Square

El desfile Cruise 2027 de Gucci en Times Square no fue una elección aleatoria. Nueva York ocupa un lugar clave en la historia de la firma desde 1953, cuando abrió ahí su primera boutique fuera de Italia

Mayo 17, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
62_GUCCI_CRUISE27_ALE_A4052.jpg

La historia detrás del desfile de Gucci en Times Square

ALESSANDRO GAROFALO

Times Square está diseñado para llamar la atención. Pantallas gigantes, anuncios en movimiento, luces permanentes y una sensación de espectáculo que nunca se apaga. Por eso, cuando Gucci presentó ahí su colección Cruise 2027, muchos lo interpretaron como un movimiento pensado únicamente para viralizar imágenes en redes sociales, pero detrás del escenario había una razón mucho más ligada a la historia de la firma.

Nueva York ocupa un lugar importante dentro del crecimiento internacional de Gucci. En 1953, la casa italiana abrió en la ciudad su primera boutique fuera de Italia, un paso que terminó marcando el inicio de su expansión global. Por eso el desfile presentado ayer funcionó como una especie de regreso simbólico: la marca volvió al lugar donde empezó a construir su relación con el mercado estadounidense.

También te interesa...
52a881d21db985c58413d4ebf2dab562 (1).jpg
Belleza
Las uñas sandía serán la manicura más fresca y divertida de primavera 2026
Mayo 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
f8eaff4897f2a5e5bf477a99986bb9d4 (1).jpg
Belleza
Uñas limón: la tendencia más fresca y luminosa de primavera 2026
Mayo 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Por eso, GucciCore —nombre de la colección— es como un homecoming para la firma, instalado en uno de los símbolos más reconocibles de Nueva York. Y esa idea de regreso se reflejó también en la ropa.

La colección tomó referencias directas de distintos códigos visuales de la ciudad. Había trajes de raya diplomática inspirados en el mundo financiero de Manhattan, abrigos oversized de shearling, denim relajado, vestidos de noche cubiertos de bordados y prendas que convivían entre sí como ocurre en las calles neoyorquinas. La intención parecía menos enfocada en construir personajes irreales y más en retratar la diversidad estética que existe entre barrios como SoHo, Harlem, Brooklyn o Madison Avenue.

GucciCore Fashion Show - Arrivals

La historia detrás del desfile de Gucci en Times Square

Taylor Hill/Getty Images

Incluso la invitación del desfile tenía una referencia histórica específica. Durante los años ochenta, Gucci contaba en Nueva York con un espacio privado llamado Gucci Galleria, escondido arriba de la boutique de Fifth Avenue y reservado para ciertos clientes que podían acceder mediante una llave dorada. La invitación Cruise 2027 retomó exactamente esa idea: una llave de latón envejecido guardada dentro de una funda de piel.

GucciCore Fashion Show - Arrivals

Maria Bottle

Cindy Ord/Getty Images for Gucci

Antes de que iniciara la pasarela, las pantallas de Times Square mostraron una secuencia de anuncios ficticios y reales relacionados con Gucci como hoteles, ropa interior, gimnasios, joyería, viajes y hasta Gucci Automobili. Más que una campaña convencional, el montaje funcionaba como una reflexión sobre cómo las firmas de lujo han dejado de vender únicamente productos para construir estilos de vida completos alrededor de su imagen.

GucciCore Fashion Show - Arrivals

Shawn Mendes

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Gucci

Eso también explica por qué Times Square tenía sentido como escenario. Pocos lugares representan tan bien la mezcla entre consumo, entretenimiento, turismo y cultura visual contemporánea. En esta ocasión, el Gucci de Demna no eligió un salón privado ni un edificio histórico silencioso; eligió uno de los espacios más saturados visualmente del mundo para convertirlo en parte de su narrativa.

GucciCore Fashion Show - Arrivals

Lindsay Lohan y Bader Shammas

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Gucci

La colección Cruise 2027 funcionó así como algo más que una pasarela. Fue un ejercicio de memoria para la firma, una carta visual dirigida a la ciudad que ayudó a transformar a Gucci en un nombre global y, al mismo tiempo, una demostración de cómo las marcas de lujo siguen usando Nueva York como símbolo de impacto cultural.

Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Garden-Court-The-Frick-Collection.jpg
Moda
The Frick Collection abrirá sus galerías a Louis Vuitton para Cruise 2027
Mayo 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dior 2027 Cruise Collection Show
Moda
El tocado que Dior revivió para Cruise 2027 tiene una historia que comenzó hace más de dos décadas
Mayo 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_694288570_18581876665004863_5438192398866121366_n (1).jpg
Moda
La falda floreada de Loreto Peralta confirma que el rosa romántico seguirá dominando el verano 2026
Mayo 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 4 - Copenhagen Fashion Week SS25
Moda
Jonathan Anderson recupera el icónico print de John Galliano para Dior Cruise 2027
Mayo 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_559866778_18115947280535723_5218802474439037224_n (1).jpg
Moda
Imane Khelif lleva la sastrería unisex a Cannes 2026
La aparición de Imane Khelif en Cannes 2026 confirmó el regreso de la sastrería impecable como pieza central del lujo contemporáneo, esta vez bajo el sello de Chanel
Mayo 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
GettyImages-21758813442.jpg
Moda
¿Los skinny jeans vuelven a estar de moda en 2026?
Después de temporadas dominadas por siluetas oversized y pantalones amplios, los skinny jeans vuelven a entrar en la conversación de moda. La diferencia está en cómo se combinan y quiénes los están usando ahora
Mayo 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jury Photocall - The 79th Annual Cannes Film Festival
Moda
Las gafas cat eye de Demi Moore en Cannes 2026 favorecen especialmente a los rostros ovalados
Demi Moore apareció en Cannes 2026 con unas gafas cat eye blancas que equilibran proporciones y estilizan las facciones
Mayo 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrities Highlight "Gucci Bamboo: Decoding An Icon" Shanghai Exhibition
Moda
Song Weilong confirma que el bolso masculino ya no es una excepción esta temporada
Un look denim y bolso de hombro resumen las tendencias más visibles de la moda masculina actual: los accesorios dejaron de ser secundarios y ahora definen el estilismo completo
Mayo 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García