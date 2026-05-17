Times Square está diseñado para llamar la atención. Pantallas gigantes, anuncios en movimiento, luces permanentes y una sensación de espectáculo que nunca se apaga. Por eso, cuando Gucci presentó ahí su colección Cruise 2027, muchos lo interpretaron como un movimiento pensado únicamente para viralizar imágenes en redes sociales, pero detrás del escenario había una razón mucho más ligada a la historia de la firma.

Nueva York ocupa un lugar importante dentro del crecimiento internacional de Gucci. En 1953, la casa italiana abrió en la ciudad su primera boutique fuera de Italia, un paso que terminó marcando el inicio de su expansión global. Por eso el desfile presentado ayer funcionó como una especie de regreso simbólico: la marca volvió al lugar donde empezó a construir su relación con el mercado estadounidense.

Por eso, GucciCore —nombre de la colección— es como un homecoming para la firma, instalado en uno de los símbolos más reconocibles de Nueva York. Y esa idea de regreso se reflejó también en la ropa.

La colección tomó referencias directas de distintos códigos visuales de la ciudad. Había trajes de raya diplomática inspirados en el mundo financiero de Manhattan, abrigos oversized de shearling, denim relajado, vestidos de noche cubiertos de bordados y prendas que convivían entre sí como ocurre en las calles neoyorquinas. La intención parecía menos enfocada en construir personajes irreales y más en retratar la diversidad estética que existe entre barrios como SoHo, Harlem, Brooklyn o Madison Avenue.

La historia detrás del desfile de Gucci en Times Square Taylor Hill/Getty Images

Incluso la invitación del desfile tenía una referencia histórica específica. Durante los años ochenta, Gucci contaba en Nueva York con un espacio privado llamado Gucci Galleria, escondido arriba de la boutique de Fifth Avenue y reservado para ciertos clientes que podían acceder mediante una llave dorada. La invitación Cruise 2027 retomó exactamente esa idea: una llave de latón envejecido guardada dentro de una funda de piel.

Maria Bottle Cindy Ord/Getty Images for Gucci

Antes de que iniciara la pasarela, las pantallas de Times Square mostraron una secuencia de anuncios ficticios y reales relacionados con Gucci como hoteles, ropa interior, gimnasios, joyería, viajes y hasta Gucci Automobili. Más que una campaña convencional, el montaje funcionaba como una reflexión sobre cómo las firmas de lujo han dejado de vender únicamente productos para construir estilos de vida completos alrededor de su imagen.

Shawn Mendes Dimitrios Kambouris/Getty Images for Gucci

Eso también explica por qué Times Square tenía sentido como escenario. Pocos lugares representan tan bien la mezcla entre consumo, entretenimiento, turismo y cultura visual contemporánea. En esta ocasión, el Gucci de Demna no eligió un salón privado ni un edificio histórico silencioso; eligió uno de los espacios más saturados visualmente del mundo para convertirlo en parte de su narrativa.

Lindsay Lohan y Bader Shammas Dimitrios Kambouris/Getty Images for Gucci

La colección Cruise 2027 funcionó así como algo más que una pasarela. Fue un ejercicio de memoria para la firma, una carta visual dirigida a la ciudad que ayudó a transformar a Gucci en un nombre global y, al mismo tiempo, una demostración de cómo las marcas de lujo siguen usando Nueva York como símbolo de impacto cultural.