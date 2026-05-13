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Moda

¿Los skinny jeans vuelven a estar de moda en 2026?

Después de temporadas dominadas por siluetas oversized y pantalones amplios, los skinny jeans vuelven a entrar en la conversación de moda. La diferencia está en cómo se combinan y quiénes los están usando ahora

Mayo 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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¿Los skinny jeans vuelven a estar de moda en 2026?

Claudio Lavenia

Hubo un momento en que parecía definitivo: los skinny jeans habían quedado fuera de la conversación de moda. Las siluetas relajadas, los pantalones baggy y el denim oversize dominaron durante varias temporadas hasta convertir los jeans ajustados en una especie de símbolo de otra época, pero 2026 está demostrando que la moda rara vez elimina una prenda por completo. Más bien la transforma. Los skinny jeans siguen presentes, aunque bajo reglas completamente distintas a las de hace una década.

La diferencia más evidente está en el styling. Ya no aparecen combinados con blazers entallados, plataformas altísimas o looks extremadamente pulidos como ocurría durante los años 2010. Los skinny jeans actualmente se lleva de manera mucho más relajada, mezclado con prendas oversized, camisetas amplias, chaquetas de cuero suaves y zapatos mucho más minimalistas.

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También cambió la silueta. Los modelos ultra ceñidos tipo segunda piel comienzan a verse menos frecuentes frente a versiones slim más suaves que siguen la forma de la pierna sin comprimirse demasiado. Hay una intención clara de recuperar comodidad sin abandonar por completo la línea ajustada.

Parte de este regreso tiene que ver con el ciclo natural de la moda. Después de años donde el volumen extremo dominó pantalones y jeans, muchas personas comenzaron a buscar siluetas más limpias y fáciles de combinar. El denim ajustado vuelve precisamente en ese punto intermedio: más estructurado que un baggy, pero menos rígido que el skinny tradicional de hace diez años.

Las generaciones más jóvenes también están reinterpretando esta prenda desde una lógica distinta. La Gen Z, que durante mucho tiempo rechazó los skinny jeans como símbolo millennial, empezó a incorporar versiones slim oscuras inspiradas en referencias indie sleaze, estética rockera y moda de principios de los 2000, sin embargo, el enfoque actual se siente menos perfecto y mucho más espontáneo.

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Skinny jeans en 2026

getty images

En pasarelas y street style, el denim ajustado comenzó a reaparecer combinado con botas planas, bailarinas, trench coats amplios y camisas relajadas. Ya no busca estilizar el cuerpo desde una construcción extremadamente sexy o estructurada. Ahora funciona más como una pieza versátil dentro de looks que priorizan movimiento y naturalidad.

Otro factor importante es el regreso de ciertas referencias noventeras y dosmileras dentro de la moda masculina y femenina. Muchas firmas comenzaron a recuperar pantalones slim oscuros, denim recto estrecho y siluetas ligeramente entalladas que contrastan con los años dominados por jeans gigantes y tiro exageradamente ancho.

Eso no significa que los pantalones amplios desaparezcan. De hecho, siguen siendo una de las siluetas más fuertes de 2026. Lo que realmente está ocurriendo es algo mucho más interesante: el fin de la idea de que solo existe un corte correcto.

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Skinny jeans en 2026

Pinterest

La moda actual se mueve cada vez más hacia la personalización. Algunas personas seguirán usando wide leg, otras preferirán straight jeans relajados y muchas volverán a siluetas slim porque simplemente funcionan mejor con su estilo personal. El rechazo absoluto hacia los jeans ajustados empieza a perder intensidad precisamente porque las tendencias ya no se consumen de forma tan rígida como antes.

En 2026, los skinny jeans no regresan como una nostalgia exacta de los años 2010. Regresan transformados por una década donde la comodidad, la proporción y el styling cambiaron por completo la manera de entender el denim.

jeans denim Tendencias street style
Eurídice Aiymet Garavito García
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