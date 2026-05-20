Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

El rubio suave que Bella Hadid puso de moda y que sí favorece a las mujeres morenas

Reflejos miel, raíces suaves y brillo cálido hacen que el nuevo tono de Bella Hadid favorezca especialmente a pieles medias, oliva y cálidas

Mayo 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings: Day 7 - The 79th Annual Cannes Film Festival

El rubio suave que Bella Hadid puso de moda y que sí favorece a las mujeres morenas

Getty images

Los rubios demasiado fríos llevan tiempo perdiendo fuerza porque endurecen fácilmente el rostro, especialmente bajo luz natural o cuando la piel tiene subtonos cálidos. Por eso el tono que Bella Hadid mostró recientemente en Cannes 2026 empezó a llamar tanto la atención ya que mantiene luminosidad, pero evita ese acabado platinado artificial que durante años dominó redes sociales y salones.

La diferencia está en la temperatura del color. Aquí no hay reflejos grises ni blancos extremos. El cabello se mueve entre miel, beige dorado y caramelo suave, creando profundidad incluso cuando el peinado es sencillo. Eso hace que el rostro se vea más descansado y que la piel conserve dimensión en lugar de verse apagada.

También te interesa...
gal-gadot-the-landmark-tiffany-and-co.jpg
Celebridades
Los 5 escotes más elegantes y atrevidos de Gal Gadot
Diciembre 30, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía de estilo ¿qué aretes debo usar según mi escote favorito.png
Moda
Guía de estilo: ¿qué aretes debo usar según mi escote favorito?
Marzo 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Además, el tono está trabajado con raíces ligeramente más profundas, algo importante para que el rubio no pierda naturalidad. Esa transición más suave evita el efecto bloque de color que muchas veces envejece visualmente o hace que el crecimiento del cabello se note demasiado rápido.

Una de las razones por las que este rubio funciona en tantas mujeres es justamente su equilibrio. No es un blondie playero ultra claro ni un tono cobrizo evidente. Se queda en un punto medio cálido que suele favorecer a pieles medias, pieles oliva, subtonos dorados y también pieles claras que quieren verse más luminosas sin endurecer facciones.

Incluso personas con ojos cafés o verdes suelen beneficiarse muchísimo de este tipo de tonos porque los reflejos miel generan contraste suave alrededor de la mirada sin verse agresivos.

También ayuda que el color tenga dimensión real. Bella Hadid no lleva un rubio plano. Hay mechones ligeramente más claros alrededor del rostro y zonas más profundas hacia el interior del cabello. Ese juego de luces hace que el pelo se vea más caro visualmente y mucho más natural en movimiento.

Otro punto importante es que este tipo de rubio envejece mejor que los tonos cenizos extremos. Los blondes demasiado fríos tienden a verse opacos con el tiempo y requieren muchísimo mantenimiento para conservar brillo. En cambio, los tonos miel toleran mejor la oxidación natural y siguen viéndose luminosos incluso semanas después del salón.

El styling también influye muchísimo en cómo se percibe el color. Bella llevó ondas suaves, raya lateral ligera y acabado brillante, evitando peinados demasiado rígidos. Eso permite que los reflejos cálidos se noten más bajo distintas luces y hace que el cabello tenga movimiento real.

En 2026, este regreso de los rubios cálidos tiene mucho que ver con el cansancio hacia la estética ultra producida de años anteriores. Las tendencias beauty actuales buscan piel más natural, maquillaje menos pesado y colores de cabello que acompañen las facciones en lugar de transformarlas completamente.

Por eso este tono resulta especialmente útil para mujeres que quieren aclarar su cabello sin entrar en el mantenimiento agresivo de un platinado. También funciona muy bien para brunettes naturales que buscan un cambio visible, pero todavía sofisticado y portable para diario.

Y aunque el color se ve especialmente bien en pieles cálidas, también puede adaptarse a tonos neutros si se trabaja con beige suave en lugar de dorado intenso. Ahí está justamente la clave: personalizar la temperatura del rubio en lugar de copiar un tono exacto.

El resultado final se siente mucho más relajado que los blondes rígidos de hace algunos años. Menos artificial, más luminoso y muchísimo más fácil de llevar fuera de Instagram.

Bella Hadid tendencias de pelo rubio
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Upside woman feet and red pedicure wearing pink sandals, sunglasses at seaside. Funny and happy fashion young woman relax on vacation. Chill out girl at beach. Creative for tour agent. Weekend travel.
Belleza
Las pedicuras coloridas regresan este verano y hacen que cualquier sandalia se vea mejor
Mayo 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Garance" Screening - The 79th Annual Cannes Film Festival
Belleza
El tono cobrizo de Julianne Moore que favorece especialmente a mujeres de 50+
Mayo 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_700306099_18576766540066587_5672735297081223939_n (1).jpg
Belleza
Georgina Rodríguez cambia el cabello oscuro por un rubio platino y divide opiniones en Cannes 2026
Mayo 18, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
GettyImages-22727207062.jpg
Belleza
Las uñas bonitas y elegantes que hacen lucir mejor un anillo de compromiso
Mayo 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman with cold and flu drinking soup
Belleza
Uñas de ajolote, los diseños divertidos que reemplazan a la manicura perfecta en una cita casual
Con acabados glossy, colores pastel y dibujos inspirados en ajolotes, esta tendencia convierte la manicura en un detalle relajado, divertido y mucho menos rígido para una salida casual
Mayo 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Closeup of Bottled Serum and Dropper with Light Reflection on Surface
Belleza
El aceite natural que volvió a las rutinas anticelulitis este 2026
Cada vez más rutinas corporales incorporan aceite de rosa mosqueta por su efecto hidratante y su capacidad para mejorar visualmente la textura de la piel en zonas con celulitis
Mayo 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-birgith-roosipuu-181569876-12035669.jpg
Belleza
7 mitos sobre la celulitis que ya desmintió la ciencia
La celulitis sigue rodeada de desinformación: desde alimentos prohibidos hasta prendas ajustadas. Estos son los mitos más repetidos y lo que realmente dicen los especialistas
Mayo 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
uas mandala (1).jpg
Belleza
Uñas con mandalas, la tendencia de manicure 2026 que convierte cada diseño en una pieza artesanal
Las uñas con mandalas regresan en 2026 con diseños más precisos, colores suaves y acabados elegantes que funcionan tanto en versiones minimalistas como maximalistas
Mayo 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García