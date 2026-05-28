Jeans amplios, hoodies negros y sneakers usados: así vuelve el skater californiano en 2026

La moda lleva varios años obsesionada con el exceso de intención. Siluetas perfectamente calculadas, accesorios virales y prendas diseñadas para existir más en redes sociales que en la vida diaria. Frente a eso, el regreso del estilo skater californiano tiene algo especialmente atractivo y es que se siente genuino otra vez. No busca verse impecable. Busca moverse, durar y funcionar.

Por eso tantas figuras jóvenes como Shiloh Jolie están conectando con esta estética sin necesidad de convertirla en disfraz. En las calles de Los Ángeles ya no dominan únicamente los conjuntos deportivos ultra ajustados o el lujo silencioso perfectamente coordinado. Lo que empieza a ganar terreno son hoodies enormes, pantalones baggy, tenis gastados y capas cómodas que parecen elegidas por hábito más que por estrategia visual.

El punto clave del nuevo skater californiano está en las proporciones. Las prendas no siguen la silueta del cuerpo; crean una nueva. Sudaderas amplias con hombros caídos, jeans rectos de caída larga y pants oversized construyen una imagen relajada que se aleja por completo del fit slim que dominó durante años. Y aunque la referencia original viene del skate noventero, hoy también se mezcla con danza urbana, normcore y streetwear contemporáneo.

Los colores juegan un papel importante. Negro lavado, gris cemento, azul marino y tonos desaturados aparecen constantemente porque transmiten una sensación mucho más auténtica que los outfits excesivamente pulidos. Incluso cuando hay gráficos grandes o prints frontales, el resto del look mantiene una vibra funcional y sencilla.

También cambia la relación con los sneakers. Durante mucho tiempo, el streetwear giró alrededor del tenis imposible de conseguir o de colaboraciones diseñadas para generar hype. Ahora ocurre lo contrario: muchos de los looks más interesantes usan pares básicos, cómodos y claramente usados. La estética ya no depende de que cada pieza grite valor o exclusividad.

Jeans amplios, hoodies negros y sneakers usados: así vuelve el skater californiano Getty images

Otro detalle importante es cómo desaparece la idea de género rígido dentro de esta tendencia. El skater californiano actual funciona desde prendas amplias y utilitarias que pueden adaptarse fácilmente a distintas identidades y estilos personales. No hay énfasis en marcar cintura, construir una figura específica o proyectar sofisticación tradicional. La prioridad está en la comodidad y en cierta actitud despreocupada.

Las bolsas oversized también ayudan a construir esta imagen. Dufflebags suaves, mochilas negras simples y totes grandes sustituyen bolsos estructurados o demasiado decorativos. Todo parece pensado para moverse entre clases, ensayos, gimnasio o sesiones creativas sin necesidad de cambiar de outfit.

Parte de su fuerza cultural viene precisamente de eso: no parece un uniforme fabricado para internet. Se siente cercano a la rutina real de una generación que ya no está tan interesada en vestirse para impresionar todo el tiempo. El atractivo está en la naturalidad visual, incluso cuando detrás existe una construcción estética clara.

El resultado es un streetwear menos rígido y mucho más habitable. El skater californiano actual conserva referencias clásicas —la ropa holgada, los hoodies gráficos, los jeans amplios—, pero ahora se mezcla con una sensibilidad contemporánea donde la comodidad y la identidad personal pesan más que la perfección visual.