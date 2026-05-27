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Taylor Swift lleva la manicure gris nube que combina con cualquier look

Ni nude rosado ni blanco lechoso. El tono frío y ligeramente azulado que llevó recientemente está empezando a desplazar a las manicuras beige clásicas por una versión más suave y menos predecible

Mayo 27, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Taylor Swift lleva la manicure gris nube que combina con cualquier look

Gregory Shamus/Getty Images

Los colores de uñas que terminan funcionando mejor no suelen ser los más llamativos, sino los que logran integrarse fácilmente al resto del look sin verse aburridos. Eso explica por qué los tonos grises suaves están empezando a ganar terreno frente a los nude tradicionales. Tienen la misma facilidad para combinar con todo, pero añaden profundidad, contraste y un acabado mucho más limpio visualmente.

El manicure que llevó Taylor Swift entra exactamente en esa categoría. No es un gris oscuro, tampoco plateado ni pastel evidente. Tiene una mezcla entre humo, azul tenue y acabado cremoso que cambia dependiendo de la luz. En algunas fotos parece casi lavanda apagado; en otras, un gris piedra muy suave. Esa ambigüedad es precisamente lo que lo vuelve interesante.

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Además, funciona especialmente bien porque rompe con la saturación de tonos lechosos y rosas translúcidos que dominaron durante meses. La estética clean girl convirtió las uñas nude en una fórmula demasiado repetida, y ahora muchas celebridades están migrando hacia colores igual de discretos, pero con más personalidad. El gris nube entra perfecto en esa transición.

Otro punto importante es cómo conversa con joyería metálica y ropa oscura. En la imagen, el tono se ve mucho más sofisticado gracias al contraste con negro, plata y maquillaje cálido. No compite con los accesorios ni roba atención, pero sí aporta dimensión a las manos. Eso hace que funcione particularmente bien para quienes quieren un manicure elegante sin terminar en el clásico beige rosado.

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Uñas gris nube

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También ayuda el largo de las uñas. Taylor Swift lleva una forma corta y natural, algo que vuelve el color mucho más usable en el día a día. Si este mismo tono apareciera en uñas largas o extremadamente brillosas, probablemente se sentiría más artificial. Aquí el acabado se mantiene suave, limpio y fácil de replicar incluso en estilos minimalistas.

En términos de tendencia, el regreso de los tonos fríos tiene bastante sentido. Después de varias temporadas dominadas por marrones cálidos, vainilla y acabados glaseados, empiezan a aparecer colores más cenizos, humo y azulados tanto en maquillaje como en manicure. Son tonos menos evidentes visualmente, pero mucho más versátiles cuando se combinan con prendas neutras o armarios monocromáticos.

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Uñas gris nube

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La ventaja del gris nube frente a otros colores de moda es que no depende de una temporada específica. Puede funcionar en invierno con abrigos oscuros, pero también en verano acompañado de lino, mezclilla clara o prendas blancas. Tiene suficiente neutralidad para adaptarse sin sentirse plano.

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