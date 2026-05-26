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Belleza

Teyana Taylor lleva el corte pixie noventero que vuelve a dominar el cabello corto en 2026

El regreso del cabello corto ya no se trata de líneas pulidas ni acabados perfectos. El pixie con volumen, textura y patillas marcadas vuelve con una energía mucho más atrevida

Mayo 26, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Teyana Taylor lleva el corte pixie noventero que vuelve a dominar el cabello corto en 2026

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

El nuevo interés por los cortes cortos tiene menos que ver con practicidad y más con actitud visual. Durante varios años, los pixies quedaron atrapados entre versiones demasiado elegantes o minimalistas que terminaban borrando personalidad. Ahora sucede lo contrario: el cabello corto vuelve a sentirse expresivo, incluso teatral. El look que llevó Teyana Taylor recupera esa estética noventera donde el volumen se concentraba en la parte superior, las puntas tenían movimiento y las líneas no buscaban perfección absoluta. El resultado no endurece el rostro; lo enmarca.

El corte mezcla varias referencias que hoy están regresando al mismo tiempo. Por un lado, está la influencia R&B de los años 90 y principios de los 2000, donde el pixie tenía textura, pequeñas curvas alrededor del rostro y un acabado menos rígido que el de los cortes geométricos europeos. Por otro, aparece la obsesión actual por peinados que se vean vividos, no excesivamente producidos.

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En el caso de Teyana Taylor, el efecto funciona porque el corte no intenta suavizar sus facciones sino que las potencia. El volumen en la coronilla alarga visualmente el rostro, mientras las pequeñas ondas alrededor de la frente y las patillas estilizadas hacen que el look se sienta mucho más sensual que un pixie clásico. También ayuda el contraste entre el maquillaje lila difuminado y el acabado oscuro del cabello, que evita que todo se vea demasiado pulido.

Otra razón por la que este tipo de corte está regresando en 2026 es porque responde al cansancio visual provocado por el cabello largo ultra perfecto que dominó redes sociales durante años. El nuevo glam tiene más textura, más movimiento y cierta intención rebelde. Ya no se busca que cada mechón permanezca intacto. De hecho, parte del atractivo está en que el cabello conserve algo de espontaneidad.

El pixie noventero también tiene una ventaja estética importante: resalta cuello, mandíbula y hombros de una manera inmediata. Por eso suele funcionar tan bien con prendas strapless, escotes asimétricos o maquillaje más dramático. No necesita accesorios exagerados porque el propio corte se convierte en el elemento dominante del look.

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Teyana Taylor lleva el corte pixie noventero que vuelve a dominar el cabello corto en 2026

Balenciaga

Además, este regreso coincide con una nueva etapa del cabello corto dentro de tendencias beauty. Antes, llevar un pixie implicaba casi siempre un styling femenino clásico o extremadamente sofisticado. Ahora puede verse más agresivo, más editorial o incluso ligeramente andrógino sin perder sensualidad. Esa mezcla es justamente la que vuelve interesante el look de Teyana Taylor.

Las versiones que probablemente veremos más durante los próximos meses tendrán capas largas arriba, laterales más pegados y puntas moldeadas hacia afuera. También volverán las patillas definidas, los baby hairs marcados y el acabado brillante que recuerda a los videos musicales de finales de los 90.

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