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Belleza

Las uñas vinyl noir de Dua Lipa son la manicura oscura que empieza a desplazar a los tonos nude

El negro brillante vuelve a las manos con un acabado tipo vinilo que estiliza más los dedos y funciona incluso en looks minimalistas

Mayo 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Las uñas vinyl noir de Dua Lipa son la manicura oscura que empieza a desplazar a los tonos nude

Michael Kovac

Durante varias temporadas, las manicuras oscuras quedaron atrapadas entre dos extremos: el efecto gótico demasiado dramático o los acabados mates que endurecían visualmente las manos. La propuesta que ahora empieza a ganar fuerza se mueve distinto. El negro regresa, pero desde una textura mucho más limpia y reflectante. La clave no está únicamente en el color, sino en cómo la superficie atrapa la luz. En el caso de Dua Lipa, el acabado parece casi líquido, como si las uñas estuvieran cubiertas por una capa de vinilo pulido en lugar de esmalte tradicional. De ahí nace el nombre que probablemente empezará a repetirse durante los próximos meses: vinyl noir nails.

La manicura funciona porque mezcla dos ideas que normalmente no conviven bien juntas: dramatismo y limpieza visual. El negro aporta profundidad inmediata, pero el brillo ultra reflectante evita que el resultado se vea pesado. A diferencia de las uñas mate o extremadamente decoradas, aquí la superficie lisa hace que las manos se perciban más estilizadas y modernas.

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También influye mucho la longitud. Dua Lipa lleva uñas relativamente cortas y suaves, algo importante porque evita que el esmalte oscuro se vuelva agresivo. En tamaños demasiado largos, el negro brillante puede verse rígido o teatral; en formas cortas y redondeadas produce el efecto contrario: sofisticación sencilla con mucha presencia visual.

Otro punto clave es cómo esta manicura interactúa con la ropa y los accesorios. El negro vinilo funciona casi como un accesorio neutro, pero con más impacto que un nude clásico. En la imagen, por ejemplo, las uñas conectan visualmente con el body negro brillante sin competir con las joyas plateadas ni con el abrigo de textura intensa. Todo se siente equilibrado porque el acabado glossy refleja luz en lugar de absorberla por completo.

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Uñas vinyl noir

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Eso explica por qué esta tendencia está empezando a desplazar parte del dominio de las uñas beige translúcidas y los rosas lechosos. Después de varias temporadas donde las manicuras buscaban desaparecer visualmente, empieza a regresar el interés por colores con más carácter, pero todavía fáciles de combinar. Las vinyl noir nails entran exactamente en ese espacio.

Además, tienen otra ventaja estética importante: hacen que la piel se vea más luminosa por contraste. Los tonos negros ultrabrillantes generan un efecto óptico donde las manos parecen más definidas y los dedos más largos, especialmente bajo iluminación nocturna o flash. Por eso funcionan tan bien en cenas, conciertos, fiestas y fotografías.

La textura también importa muchísimo. No es el típico negro plano de esmalte tradicional. El efecto vinilo necesita capas muy brillantes y una superficie impecable para generar profundidad visual. Cuando la luz rebota correctamente, las uñas se ven casi húmedas, algo que aporta dimensión sin necesidad de glitter, pedrería o nail art complejo.

Las vinyl noir nails funcionan porque no intentan verse discretas, pero tampoco exageradas. Tienen suficiente intensidad para transformar un look sencillo y suficiente limpieza visual para seguir viéndose sofisticadas.

uñas Dua Lipa Tendencias
Eurídice Aiymet Garavito García
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