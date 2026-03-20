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Atlético Deportivo Delicias: cómo hablar de deporte sin repetir las reglas de siempre

El proyecto impulsado por Marion Reimers replantea la forma en que se conversa el deporte, desde una mirada más abierta, colectiva y consciente

Marzo 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Atlético Deportivo Delicias: cómo hablar de deporte sin repetir las reglas de siempre

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No hay cancha, ni marcador, ni narración masculina que dicte qué importa y qué no. En su lugar, hay voces, experiencias y una intención clara: cambiar la forma en que se habla de deporte. Atlético Deportivo Delicias no nace como un equipo ni como una plataforma tradicional, sino como un espacio que cuestiona las reglas no escritas de una conversación que, durante años, se ha mantenido cerrada a un solo sexo.

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Impulsado por Marion Reimers, periodista y analista deportiva, el proyecto se aleja de la lógica del experto que monopoliza la opinión. Aquí, el deporte no se explica desde la autoridad, sino desde la experiencia compartida. La idea de “ver deportes juntas”, que la propia Reimers ha mencionado en distintos espacios, resume el espíritu del proyecto: abrir la conversación, desplazar el centro y permitir que otras miradas ocupen un lugar que antes no tenían.

El punto de partida no es menor. Durante décadas, la narrativa deportiva —particularmente en el fútbol— ha estado dominada por un tono específico: técnico, jerárquico y muchas veces excluyente. Atlético Deportivo Delicias propone algo distinto. No busca reemplazar ese lenguaje, sino evidenciar que no es el único posible. Que el deporte también puede leerse desde otros enfoques igualmente valiosos y enriquecedores.

En ese sentido, el proyecto dialoga con un cambio generacional en la forma de consumir contenido. Las nuevas audiencias no solo buscan información; buscan identificación. Quieren verse reflejadas en quien habla, entender el deporte desde un lugar más cercano. Eso implica, inevitablemente, ampliar quién tiene derecho a narrarlo.

La figura de Marion Reimers resulta clave en este movimiento, pero no como protagonista absoluta. Su trayectoria —marcada por abrirse paso en espacios históricamente dominados por hombres— funciona más como contexto que como eje. Atlético Deportivo Delicias no gira en torno a su voz, sino a la posibilidad de multiplicarla. Es, en esencia, un ejercicio de descentralización.

También hay una dimensión política, aunque no se enuncie de forma explícita. Hablar de deporte desde otros lugares implica cuestionar estructuras: quién es escuchado, quién es validado y quién queda fuera. En ese gesto, el proyecto se alinea con una conversación más amplia sobre representación y acceso, sin necesidad de convertirlo en un discurso rígido.

Lo interesante es que no intenta imponerse como alternativa “correcta”. No hay una postura moralizante ni una intención de reemplazar por completo lo que ya existe. Más bien, se trata de abrir una grieta en el formato tradicional y demostrar que hay otras formas de habitar el deporte.
Atlético Deportivo Delicias no busca competir en la cancha. Su terreno es otro: el de la conversación. Y ahí, donde durante tanto tiempo las reglas parecían fijas, empieza a tomar forma algo distinto. No como una ruptura radical, sino como un desplazamiento sutil que, poco a poco, cambia quién habla, cómo se habla y, sobre todo, para quién.

El equipo de Atlético Deportivo Delicias, en colaboración con Levi’s, invitó a Harper’s Bazaar en español a un conversatorio donde cuatro mujeres que hoy ocupan un lugar clave en el fútbol compartieron su experiencia dentro de una industria históricamente dominada por hombres.
Si quieres escuchar la conversación completa con la árbitra Katia Itzel, la portera del América Sandra Paños, la entrenadora Ana Galindo y la anfitriona Marion Reimers, podrás sintonizarla en Radio Ibero (90.9 FM) el próximo miércoles 25 de marzo.

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