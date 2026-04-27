Así lucía el elenco de El diablo viste a la moda en 2006

Hay imágenes que no solo registran un momento, también fijan un estándar. La alfombra roja de 2006, durante la promoción de El diablo viste a la moda, capturó a un grupo de actores en plena transición hacia el estatus de referentes culturales. Lo interesante no es únicamente verlos antes, sino entender cómo ya estaba ahí el ADN visual que hoy asociamos con cada uno.

Anne Hathaway aparece con un vestido rojo de escote profundo que, en ese momento, marcaba un giro claro en su imagen pública. Venía de una etapa más asociada a papeles juveniles, y este look —limpio, ceñido y sin distracciones— funcionó como un cambió de etapa con menos ingenuidad y más actitud.

Mientras que Emily Blunt optó por un vestido strapless en tono malva con detalles de encaje en el busto. Es una elección que se siente alineada con la estética de mediados de los 2000: femenina, ligeramente romántica, pero sin exceso de volumen. Su styling actual mantiene esa línea con cabello suelto, maquillaje suave y accesorios discretos. Todo está contenido.

Meryl Streep, por su parte, en 2006 se presentaba con una propuesta completamente distinta. Un conjunto en tonos claros con bordados y una capa ligera que introduce textura sin necesidad de excesos. Su presencia no depende de tendencias; se sostiene desde la autoridad. Incluso en un contexto promocional, su estilo ya proyectaba la misma seguridad que su personaje en pantalla.

Stanley Tucci y Adrian Grenier representaban dos lecturas del traje masculino en ese momento. Stanley Tucci apuesta por un clásico impecable, mientras que Adrian Grenier introduce un aire más relajado, con una silueta menos estructurada. Ambos reflejan cómo el menswear de la época comenzaba a abrirse a variaciones sutiles sin abandonar la formalidad.

El elenco de El diablo viste a la moda en 2006 Patrick McMullan/Patrick McMullan via Getty Images

Lo que une a todo el elenco es una coherencia estética que no responde a una estrategia evidente, sino a una sensibilidad compartida. No hay exceso de styling ni intentos por sobresalir individualmente. Esa contención es, en retrospectiva, parte de su fuerza.

Revisitar estas imágenes hoy no es un ejercicio de nostalgia superficial. Es una forma de entender cómo ciertas decisiones —colores sólidos, cortes definidos y la ausencia de saturación visual— han mantenido vigencia para la secuela que está próxima a estrenarse en México. La película hablaba de moda desde dentro; su elenco, incluso fuera de pantalla, ya entendía ese lenguaje.