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Moda

Diego Boneta celebró el estreno de Killing Castro junto a Al Pacino en Nueva York

El actor mexicano reunió a invitados del cine y el entretenimiento en una celebración privada tras la presentación de su nueva película durante el Festival de Tribeca

Junio 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
TIFFANY & CO. CELEBRATES DIEGO BONETA AND THE PREMIERE OF KILLING CASTRO AT THE TRIBECA FESTIVAL

Diego Boneta celebró el estreno de Killing Castro junto a Al Pacino en Nueva York

Joe Schildhorn/BFA.com/Joe Schildhorn/BFA.com

Los festivales de cine no solo funcionan como plataforma para nuevas producciones, también son espacios donde se consolidan alianzas creativas, se presentan proyectos ante la industria y se generan conversaciones que continúan mucho después de la proyección. En ese contexto, las celebraciones posteriores a los estrenos suelen convertirse en una extensión natural de la experiencia cinematográfica, reuniendo a actores, productores y figuras influyentes en encuentros mucho más relajados que una alfombra roja o una conferencia de prensa.

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Ese fue el caso de Diego Boneta, quien celebró el estreno de Killing Castro durante la 25ª edición del Festival de Tribeca con una recepción privada en Nueva York. La reunión congregó a miembros del elenco, invitados de la industria cinematográfica y personalidades del mundo del entretenimiento en una noche marcada por el entusiasmo alrededor de la nueva producción.

La celebración tuvo lugar en The Landmark, la tienda insignia de Tiffany & Co. ubicada en la Quinta Avenida, uno de los espacios más emblemáticos de Manhattan. Desde sus pisos superiores, los invitados pudieron disfrutar de una velada diseñada para conmemorar un momento importante dentro de la trayectoria reciente del actor y productor mexicano.

TIFFANY & CO. CELEBRATES DIEGO BONETA AND THE PREMIERE OF KILLING CASTRO AT THE TRIBECA FESTIVAL

Al Pacino y Diego Boneta

Joe Schildhorn/BFA.com/Joe Schildhorn/BFA.com

Killing Castro ha despertado expectativa desde que comenzaron a conocerse los primeros detalles de su desarrollo. El proyecto representa una nueva etapa para Diego Boneta, quien en los últimos años ha ampliado su participación dentro de la industria audiovisual más allá de la actuación, involucrándose también en la producción de contenidos.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la presencia de Al Pacino. La participación del legendario actor añadió una dimensión especial al encuentro y atrajo la atención de los asistentes. Su trayectoria, considerada una de las más influyentes en la historia del cine contemporáneo, convirtió su aparición en uno de los puntos destacados de la celebración.

TIFFANY & CO. CELEBRATES DIEGO BONETA AND THE PREMIERE OF KILLING CASTRO AT THE TRIBECA FESTIVAL

Brad Feinstein, Diego Boneta, Eif Rivera y Xolo Maridueña

Joe Schildhorn/BFA.com/Joe Schildhorn/BFA.com

Como parte del programa, Tiffany & Co. rindió un homenaje especial a Al Pacino en reconocimiento a su legado artístico y a su contribución al cine internacional. El tributo puso en relieve la influencia que su trabajo ha ejercido durante décadas sobre actores, directores y nuevas generaciones de creadores.

La reunión también contó con integrantes del equipo creativo de Killing Castro, así como invitados vinculados a distintos sectores de la cultura y el entretenimiento. El ambiente reflejó el espíritu colaborativo que caracteriza a festivales como Tribeca, donde convergen voces provenientes de diferentes disciplinas artísticas.

TIFFANY & CO. CELEBRATES DIEGO BONETA AND THE PREMIERE OF KILLING CASTRO AT THE TRIBECA FESTIVAL

Diego Boneta

Joe Schildhorn/BFA.com/Joe Schildhorn/BFA.com

Para Diego Boneta, la noche representó mucho más que una celebración posterior al estreno. También simbolizó un momento de consolidación profesional en una etapa donde continúa expandiendo su presencia dentro de la industria cinematográfica internacional. La combinación de un nuevo proyecto, un festival de prestigio y la presencia de figuras históricas del cine convirtió el encuentro en una de las citas más relevantes de su agenda reciente.

TIFFANY & CO. CELEBRATES DIEGO BONETA AND THE PREMIERE OF KILLING CASTRO AT THE TRIBECA FESTIVAL

Xolo Maridueña y Diego Boneta

Joe Schildhorn/BFA.com/Joe Schildhorn/BFA.com

Mientras Killing Castro inicia su recorrido frente al público y la crítica, el estreno en Tribeca y la celebración posterior dejaron claro que la película llega acompañada de una importante atención dentro del panorama cinematográfico actual. En una ciudad acostumbrada a albergar algunos de los eventos culturales más importantes del mundo, la noche reunió a distintas generaciones del cine bajo un mismo techo para celebrar una nueva historia que comienza su camino en la gran pantalla.

Tiffany & Co. Al Pacino
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