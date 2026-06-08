El Centro Deportivo Chapultepec fue escenario de una combinación poco habitual: una cancha de futbol que durante unas horas funcionó tanto como espacio deportivo como pasarela de moda. Ahí, Volvo inauguró oficialmente la Cancha Volvo dentro de Sports Week México, una iniciativa que reunió a diseñadores, atletas, exjugadores profesionales y personalidades del entretenimiento en una misma jornada.

La apertura comenzó con el corte de listón encabezado por Raymundo Cavazos, Director General de Volvo Car México, quien destacó el papel de estos espacios como puntos de encuentro para impulsar la convivencia, el trabajo en equipo y el desarrollo de talento a través del deporte.

Tras la ceremonia inaugural, el recinto recibió Sportswear by Fashion Week México, un desfile dedicado a explorar la influencia de distintas disciplinas deportivas en la moda contemporánea. Futbol, boxeo, béisbol, clavados y basquetbol sirvieron como inspiración para una serie de propuestas que reinterpretaron el sportswear desde perspectivas creativas diversas.

Entre las marcas y diseñadores participantes estuvieron Mexico Is The Shit, XOL Tanamachi, Saucony, Fábrica de Punto, Takamura, BChy, PAAYYSS, Suek y Lacoste, con colecciones que combinaron funcionalidad, innovación y referencias al universo deportivo.

Una cancha de futbol se convirtió en pasarela durante Sports Week México Cortesía

La jornada concluyó con la cascarita inaugural de Sports Week México, un partido amistoso que reunió a figuras emblemáticas del futbol mexicano como Jared Borgetti, Manuel Negrete, Braulio Luna, Kikín Fonseca, Miguel España, Luis Flores, Chaco Giménez, Leo Deluglio y Yosgart Gutiérrez.

Al encuentro también se sumaron personalidades del entretenimiento y la creación de contenido, entre ellas Renata Belaunzarán, Mauricio Isaac, Jean Duverger, Fer Gay, Fer Piña, Uriel del Toro, Juan Solo y Anuar Layón, además de Juan Ernesto Serrano, director de Marketing, PR y CX de Volvo Car México.

Una cancha de futbol se convirtió en pasarela durante Sports Week México Cortesía

La Cancha Volvo será uno de los espacios centrales de Sports Week México y albergará actividades enfocadas en formación deportiva, experiencias de aprendizaje y promoción de estilos de vida activos. Con esta apertura, el evento inicia una etapa en la que deporte, moda y entretenimiento comparten un mismo escenario para conectar con nuevas generaciones.