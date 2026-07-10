La exposición de Salvador Dalí que convierte a la CDMX en el destino cultural del verano

Quien visite Dalí: Escenografía de un sueño esperando encontrar únicamente relojes derretidos descubrirá algo muy distinto. La exposición propone conocer al artista desde una faceta menos difundida, la de creador multidisciplinario que llevó su imaginación al cine, la escenografía, la escultura y el diseño mucho antes de que las fronteras entre disciplinas comenzaran a desaparecer.

Ese cambio de perspectiva convierte la muestra en una experiencia distinta a una retrospectiva tradicional. Más que reunir sus obras más famosas, construye un recorrido para entender cómo Salvador Dalí concebía el arte como un universo donde pintura, teatro, arquitectura y narrativa dialogaban constantemente.

Qué verás en la exposición de Salvador Dalí en CDMX

Instalada en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, la exposición reúne más de 80 obras originales entre esculturas, pinturas, dibujos, litografías y grabados procedentes de una colección privada que anteriormente se exhibió en Europa, Asia y Estados Unidos.

Uno de los mayores atractivos es un lienzo monumental de 10 metros de ancho por 5 metros de alto, relacionado con la colaboración que Dalí desarrolló con Alfred Hitchcock. También hay esculturas de gran formato y una sala inmersiva diseñada para acercar al visitante al universo onírico que marcó buena parte de su producción artística.

La selección busca equilibrar piezas icónicas con otras menos conocidas para mostrar la amplitud de su trabajo creativo, algo poco habitual en las exposiciones dedicadas al pintor español.

¿Dónde está la exposición?

La muestra se presenta en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, una sede que durante los últimos años se ha consolidado como uno de los espacios más activos para recibir grandes exposiciones internacionales.

Su ubicación permite complementar la visita con otros recintos culturales, cafeterías y librerías del primer cuadro de la ciudad, convirtiéndola en un plan ideal para dedicar varias horas al corazón histórico de la capital.

Fechas, horarios y boletos

La exposición abrió sus puertas el 9 de julio y permanecerá en la Ciudad de México durante varios meses. El recinto opera de 10:00 a 18:00 horas mediante accesos programados por bloques de tiempo para ofrecer una experiencia más cómoda a los visitantes.

Los boletos pueden adquirirse tanto en taquilla como a través de las plataformas oficiales de venta, por lo que conviene reservar con anticipación, especialmente durante fines de semana y vacaciones.

La exposición de Salvador Dalí que convierte a la CDMX en el destino cultural del verano Instagram

¿Vale la pena visitar esta exposición?

Sí, especialmente para quienes ya conocen la obra de Dalí.

El mayor valor de la muestra no está únicamente en contemplar piezas originales, sino en descubrir cómo el artista expandió el surrealismo hacia disciplinas que hoy siguen influyendo en el cine, la moda, la publicidad y el diseño contemporáneo.

Quienes se acerquen por primera vez encontrarán una introducción accesible a su universo creativo. En cambio, quienes ya están familiarizados con su obra apreciarán una selección que evita repetir el mismo discurso construido alrededor de sus pinturas más célebres.

Por qué esta exposición marca la agenda cultural del verano

La Ciudad de México se ha convertido en una de las capitales culturales más dinámicas de América Latina, y la llegada de una colección internacional de esta magnitud refuerza esa posición.

Más allá del prestigio del nombre de Salvador Dalí, Dalí: Escenografía de un sueño consigue algo que pocas exposiciones logran: ofrecer información suficiente para comprender al artista y, al mismo tiempo, una experiencia visual capaz de sorprender incluso a quienes creen conocer perfectamente su obra. Esa combinación explica por qué se perfila como una de las visitas imprescindibles de la temporada.