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7 curiosidades de la Palma de Oro que la convierten en una pieza de alta joyería

Detrás del premio más famoso de Cannes hay oro ético, técnicas de alta joyería y decisiones de diseño que probablemente no sabías

Mayo 23, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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7 curiosidades de la Palma de Oro que explican por qué sigue siendo el trofeo más deseado del cine

Cortesía

La Palma de Oro funciona distinto a otros trofeos porque no fue diseñada únicamente como un símbolo institucional. Su presencia visual tiene algo mucho más cercano a una pieza de joyería que a un premio cinematográfico tradicional. Eso cambia completamente la manera en que se percibe frente a las cámaras. Mientras muchos galardones dependen del tamaño o del brillo exagerado para transmitir prestigio, la Palma de Oro construye su impacto desde proporciones precisas, materiales reales y un diseño que se reconoce inmediatamente incluso a distancia.

Durante décadas, el cine convirtió ese objeto en una especie de obsesión visual. Basta verla unos segundos en la ceremonia de clausura para entender por qué sigue teniendo tanta fuerza dentro de la cultura pop y la industria cinematográfica. Pero detrás de esa imagen hay detalles que normalmente quedan fuera de la conversación.

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La Palma de Oro actual nació realmente en 1998

Aunque el premio existe desde 1955, la versión que hoy asociamos con Cannes fue rediseñada por Caroline Scheufele en 1998. La silueta actual introdujo líneas mucho más suaves y una construcción inspirada en códigos de alta joyería. Antes de eso, el trofeo había pasado por distintas versiones menos refinadas visualmente.

Está hecha con oro ético de 18 quilates

Desde 2014, la Palma de Oro se fabrica utilizando oro ético certificado. Ese detalle cambió bastante la narrativa alrededor del trofeo porque Cannes dejó de presentar únicamente lujo tradicional y comenzó a integrar también una conversación sobre sostenibilidad dentro de la joyería de alto nivel.

22. Fixing the Palme d'or on its crystal base.jpg

Palma de Oro

Cortesía

Cada trofeo necesita más de 70 horas de trabajo artesanal

La Palma no sale de una línea de producción industrial. El proceso incluye moldeado, fundición a la cera perdida, fusión del metal a más de 900 grados y pulido manual. Esa cantidad de trabajo explica por qué el trofeo se percibe visualmente distinto frente a otros premios más industriales o seriados.

Tiene 19 foliolos esculpidos a mano

Uno de los detalles más específicos del diseño son los 19 foliolos que forman la palma principal. No es solamente decoración: esa estructura ayuda a generar reflejos mucho más definidos cuando el trofeo aparece bajo flashes o iluminación cinematográfica. La pieza está pensada para verse bien tanto en persona como en fotografía.

7. Pouring the gold in the mold.JPG

Palma de Oro

Cortesía

El tallo forma discretamente un corazón

Uno de los elementos menos conocidos es que el tallo curvado dibuja un corazón sutil, símbolo histórico de Chopard. Es un detalle pequeño, pero revela cómo la marca integró códigos propios dentro de un objeto que millones de personas reconocen cada año.

La base está hecha de cristal de roca tallado a mano

La Palma no descansa sobre metal sólido, sino sobre un cojín de cristal de roca trabajado artesanalmente. Esa transparencia ayuda a que el oro parezca más ligero visualmente y evita que el trofeo se vea pesado o rígido frente a cámara.

15. Soldering with a torch.jpg

Palma de Oro

Cortesía

Cannes no entrega solo una pieza de lujo, sino una imagen perfectamente construida

Parte de la fuerza cultural de la Palma de Oro tiene que ver con cómo fue diseñada para existir en televisión, fotografía y memoria colectiva. Su tamaño, reflejos y proporciones funcionan especialmente bien en primer plano. No parece un objeto pensado únicamente para sostenerse; parece pensado para ser observado.

Esa probablemente sea la razón por la que el trofeo sigue teniendo tanto peso simbólico incluso fuera del cine. La Palma de Oro no depende solamente del prestigio histórico del festival. También funciona porque visualmente logra algo raro: verse clásica sin sentirse vieja.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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