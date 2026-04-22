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Motivos por los que la escena de Sydney Sweeney en El diablo viste a la moda 2 fue eliminada

La ausencia de Sydney Sweeney en la secuela no fue casual: detrás de su cameo eliminado hay decisiones de montaje, narrativa y ritmo que redefinieron el inicio de la película

Abril 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Por qué eliminaron la escena de Sydney Sweeney en El diablo viste a la moda 2

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La conversación empezó como muchas otras en Hollywood: con una imagen filtrada en set y una serie de especulaciones que crecieron solas. La presencia de Sydney Sweeney durante el rodaje de El diablo viste a la moda 2 alimentó durante meses la expectativa de un cameo que conectaría a una nueva generación con una franquicia ya consolidada, pero esa aparición nunca llegó a la versión final.

La razón, al menos en términos oficiales, no tiene que ver con polémicas ni con conflictos detrás de cámaras. Diversos reportes coinciden en lo mismo: fue una decisión creativa tomada en la etapa de edición.

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Sydney Sweeney sí filmó una escena. De hecho, se trataba de una secuencia de aproximadamente tres minutos en la que se interpretaba a sí misma como una clienta dentro del universo de la moda que plantea la película. La escena estaba pensada para aparecer al inicio, como parte de la reintroducción del personaje de Emily Charlton —interpretado por Emily Blunt— ahora posicionada en un rol de poder dentro de la industria.

El problema no fue la actuación ni el concepto. Según información confirmada por medios especializados y retomada por distintos reportes, la escena no funcionaba estructuralmente dentro de la narrativa. Esto, en términos prácticos, suele significar que rompía el ritmo del arranque o desviaba la atención del eje principal de la historia.

También se ha señalado que el equipo creativo consideró que esa aparición, aunque atractiva en papel, no encajaba con la forma en la que querían introducir el tono de la película. En una secuela tan esperada —y con personajes tan definidos— cada minuto del inicio tiene un peso específico. Si una escena no suma a esa construcción, suele ser la primera en salir, incluso si involucra a una de las actrices más relevantes del momento.

Aquí es donde empiezan los rumores, y vale la pena separarlos de lo confirmado. La eliminación del cameo ha generado especulación en redes sobre posibles razones externas, desde estrategia de marketing hasta decisiones relacionadas con la imagen pública de Sydney Sweeney. Sin embargo, no existe evidencia oficial que respalde estas teorías. Todo lo que se ha confirmado apunta a un ajuste narrativo, no a un conflicto.

De hecho, los mismos reportes subrayan que la decisión fue difícil y que el equipo valoró la participación de la actriz. Este tipo de cortes no es inusual en producciones de alto perfil: escenas completas —incluso con actores reconocidos— pueden quedar fuera si no encajan con el montaje final.

Lo que sí queda claro es que el caso de Sydney Sweeney expone una parte poco visible del cine: la historia que se construye en edición puede ser muy distinta a la que se imaginó en rodaje. Y en una película como El diablo viste a la moda 2, donde cada detalle está bajo lupa, incluso un cameo aparentemente perfecto puede no sobrevivir al corte final.

The Devil Wears Prada Sydney Sweeney película
Eurídice Aiymet Garavito García
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