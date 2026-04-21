Entrar a Gucci Memoria no implica mirar hacia atrás, sino entender cómo una casa de lujo reordena su historia para seguir produciendo presente. El proyecto, curado por Demna y presentado en los Chiostri di San Simpliciano durante el Fuorisalone 2026 en Milán, funciona como un recorrido donde la memoria no se conserva, sino que se interpreta.

La exposición se construye como una secuencia continua. No hay cortes bruscos ni nostalgia rígida. Lo que aparece es una narrativa que avanza a través de doce tapices, cada uno encargado de traducir un momento clave en la evolución de Gucci. Desde los años de Guccio Gucci en Londres —cuando trabajaba en el hotel The Savoy— hasta la consolidación de la casa como un símbolo global, la historia se despliega como si fuera una escena en movimiento.

Estos tapices no buscan reproducir el pasado de forma literal. Operan más bien como interpretaciones visuales donde símbolos, figuras y paisajes se transforman a lo largo del recorrido. Hay un lenguaje que cambia, pero que nunca se rompe. Ahí aparecen hitos reconocibles: el Bamboo 1947, el Jackie 1961, las distintas direcciones creativas que marcaron épocas —de Tom Ford a Alessandro Michele— hasta llegar al momento actual bajo Demna.

El espacio refuerza esa idea de capas. En el claustro principal, una instalación botánica inspirada en el motivo Flora introduce una dimensión sensorial que conecta con uno de los códigos más persistentes de la casa. No se trata solo de flores de decoración, cultivadas específicamente para la exposición, más bien, funcionan como una extensión física del archivo, una forma de traducir un estampado en experiencia tangible.

Gucci Memoria: cuando el archivo deja de ser pasado y se convierte en escena Cortesía

En contraste, el claustro menor rompe cualquier expectativa solemne. Ahí aparecen máquinas expendedoras diseñadas a medida que dispensan bebidas vinculadas a personajes como Fashion Icon o Drama Queen. El gesto introduce humor y contemporaneidad, desplazando la idea de lujo hacia un terreno más cercano, casi cotidiano. La memoria, en este punto, deja de ser intocable.

El proyecto no termina dentro del recinto. Gucci extiende la experiencia hacia la ciudad con un prelanzamiento de bolsos y accesorios con el motivo Flora en tiendas clave de Milán, además de distribuir ramos provenientes de la instalación. La historia continúa fuera, en circulación.

Gucci Memoria: cuando el archivo deja de ser pasado y se convierte en escena Cortesía

Lo que propone Gucci Memoria es una lectura clara del archivo que no es un simple depósito, sino una herramienta activa y presente. Bajo la dirección de Demna, la casa no revisa su pasado para celebrarlo, sino para reorganizarlo y hacerlo funcionar en el presente.

No hay intención de fijar una versión definitiva de la historia. Lo que se muestra es algo más inestable y, por eso mismo, más interesante donde la identidad se mueve, se reinterpreta y sigue construyéndose en tiempo real.